Gabriela Wiener Bravo: ¿Vamos a seguir blanqueando la violencia otra vez?

Debí haberlo adivinado. Esa niña de 10 años, que, parada ante mí, irreductible, en el colegio, defendía con ardor su interpretación de un cuento de Julio Ramón Ribeyro, treintantos años después iba a agarrar a patadas el lado injusto, machista, conservador de este mundo. Debí adivinar que esa niña, Gabriela Wiener Bravo (Lima, 1975), era la brisa caliente del huracán que vendría después.

Cronista con fuego vivo, feminista combatiente, antipatriarcal, inmigrante contestaria, Gabriela Wiener acaba de publicar Huaco retrato (Randon House), una novela poderosa en la que rastrea a su tatarabuelo, el viajero austriaco Charles Wiener, que llegó al Perú a fines del siglo XIX. Dejó su apellido en nuestro país y se llevó parte de nuestro patrimonio prehispánico y un niño, con el afán de civilizarlo. La protagonista, en el museo de Branly, Francia, ante los huacos que saqueó Charles Wiener, hace un ajuste de cuentas que implica ventilar colonización, genocidio, racismo, inmigración, poder patriarcal y político. También hurgar el origen peruano, el lado cholo, el lado del huaco.

¿Qué fuerzas gatillaron este libro? ¿Tu condición de inmigrante en España? ¿Responderte quién eres?

Sí, esas dos preguntas por lo menos están. Son disparadores. Creo que también tenía como una deuda conmigo misma de escribir sobre un tema que ya habitaba muchas veces mis relatos previos. En algunos casos, en mis columnas periodísticas, el tema del racismo, que se atravesaba con el de identidad. Y sabía que para hablar de esto tenía que hacerlo con una nueva forma. Y yo tenía reservada esta historia del tatarabuelo austriaco Charles Wiener, de cómo eso se cruzaba con mi cara de huaco. Es como que sabes que tienes una historia bajo la manga y sabes que tienes que contarla.

Cuando ingresaste al museo Branly y viste un huaco retrato dijiste: “Aquí empiezo”.

Sí, cuando estuve allí, rodeada de los huacos que se había llevado del Perú Charles Wiener, en esa sala supe que esa era la primera escena del libro, que tenía que partir de allí. Situarme allí también me empujó a la escritura.

¿La intención es bajar de los altares a Charles Wiener?

No solo a Charles Wiener, sino a los patriarcas, en general, incuestionables que, en muchos casos, ocupan toda la memoria de una familia, de un país, de una nación. Da la casualidad que siempre son blancos, que siempre son hombres, que siempre han hecho algo por la ciencia, por la cultura, son personas ilustradas. Ya el feminismo lleva mucho tiempo discutiendo eso, combatiéndolo, desempolvando otras memorias. Yo quería empezar desde casa, pero en una operación que, creo, es extensible a nivel social también.

En la novela, la protagonista habla de su origen austriaco, pero también de origen peruano, María Rodríguez. Pregunto si eso no es, lo que decía Aníbal Quijano, el proceso de cholificación de Wiener.

Sí, desde luego que hay eso. Como dice Quijano, también existe la colonialidad, que es una cosa que está latente, que nos habita y yo creo que lo que hacemos es desarrollar herramientas para reapropiarnos de esa Historia, con mayúscula, que siempre ha sido contada desde el poder. En mi caso, yo quería hacer la mía. Yo, realmente, lo que he hecho es coger la historia de Charles y que por primera vez no me la cuente él ni me la cuente los intermediarios, sino contármela yo, desde el lado de la chola, la más chola de los Wiener.

Así como ha habido un saqueo del patrimonio prehispánico, también hay saqueo de la memoria de nuestros pueblos.

Totalmente. Sí, yo creo que el extractivismo cultural lleva 500 años de moda. Los pueblos siempre se reinventan, siempre hay otras maneras de la cultura viva, pero lo que emerge de las entrañas de nuestros pueblos originarios, andinos descendientes, son burlados, son robados para atribuirse desde maneras tan terribles como lo vemos en la economía, que impacta en el empobrecimiento y contaminación de sus territorios, pero también en lo cultural.

Hubo extirpación de idolatrías. ¿El mestizaje es extirpación de identidad?

Cuál es la ficción del mestizaje, está Disneylandia que nos han querido vender desde España y de las élites criollas, que heredaron esta visión colonial, ya que ellos vinieron con una cultura como que aquí no la hubiera; vinieron con una lengua como que aquí no existiera; vinieron con un arte, con una cultura, para proveernos de eso que, supuestamente, nos faltaba. Esa visión ya estaba en Charles Wiener a fines del siglo XIX. Y se sigue teniendo esa idea en vez de tener una actitud crítica ante lo que pasó, un etnocidio evidente. En lugar de solo hablar, por lo menos debemos debatir esa violencia fundacional que empieza con la conquista. ¿En qué estamos... intentando blanquear otra vez esa violencia?

Se ha dicho que el concepto de mestizaje ha relativizado, justificado muchas cosas.

Exacto. Para mí, por ejemplo, como migrante de una excolonia española en España es una realidad de la que también puedo hablar. El sudaca, en particular, el migrante latinoamericano en Europa, es un migrante de clase popular que va a trabajar de servicio y no se le considera tan peligroso como otros migrantes. Somos el buen salvaje porque compartimos la lengua y hay en esa mirada tan despectiva, tan infantilizadora, tan paternalista, también un profundo racismo del que hay que seguir denunciando. Y yo creo que puedo decir muchas cosas como peruana de ese discurso actual de la ultraderecha y derecha española acerca de nosotros. Los políticos españoles nos quieren hacer sentir parte de ellos, quieren que nos sentamos en sus mesas cuando nos siguen considerando personas de segunda categoría, explotando a las trabajadoras del hogar sin pagarles lo que se les debe, se les sigue manteniendo en situación irregular, como la ley de extranjería.

En el libro hay una frase potente: “Huaquear es una forma de violencia”. ¿Es una denuncia de irrespeto a nuestros orígenes?

Totalmente. Esa como la gran metáfora de nuestra historia, de nuestra propia comprensión de lo que somos. A mí me parecía importante que dejemos de llamar huaquero nada más a la persona que un rico le encarga que haga huaqueo. El huaquero es el rico. Y huaquero también es el que vino, como Charles Wiener, con la coartada de científico para llevarse los tesoros. La metáfora del huaquero se puede extender hasta las multinacionales mineras o extractivistas que siguen actuando de la misma manera. En Puno, Cusco, la gente se muere de frío y allí hay gas. Eso es extractivismo, eso es colonial y funciona hace 500 años.

Hay rebeliones sociales, pero también individuales. Eres feminista y ahora promueves la descolonización del deseo...

No diría que estoy como en luchas muy concretas. Quizás estoy en luchas contra el racismo, contra el machismo, sin ánimo de ponerme ninguna etiqueta. Luchar, por supuesto, contra la ultraderecha que quiere que las mujeres volvamos a la casa, a cuidarles y a tener hijos y a reproducirnos. Gente que nos quiere quitar derechos.

El derecho de amar...

Sí, el derecho de amar de manera diversa. El derecho a desear lejos de la heterosexualidad. Somos mucha gente que está intentándole cerrarle el paso a fuerzas reaccionarias. Ahora mismo creo que es una de las luchas contemporáneas del momento y es muy triste, y a veces de la propia izquierda, que a veces se señale esas luchas, que son de liberación, como luchas posmodernas, o sea, que se banalicen.

Hay distintos feminismos. ¿Cómo te ubicas ante ellos?

No puedo identificarme con un feminismo que no sume lucha. Lo que pasa es que hay un feminismo que es blanco, que solo le importa el género y lo que haces es excluir. Ya lo estamos viendo. Es transfóbico, es burgués. A mí los feminismos que me interesan, así, en plural, son de luchas antipatriarcales, luchas contra la precariedad, contra la pobreza, por las putas, por las mujeres trans. O sea, que sume, no que pidan carné feministas y que quieran quitar de en medio gente que siempre ha sido parte de esa lucha.

No me siento culpable de señalar a espacios o a grupos o grupúsculos que hacen eso. No los considero parte de mi comunidad ni parte de las luchas transformadoras en las que estamos muchas.