Fieras: revisando el clásico de Shakespeare

Norma Martínez dirige ‘Fieras’, una obra escrita por Mateo Chiarella quien le da otra mirada al clásico de William Shakespeare ‘La fierecilla domada’. Las actrices Cindy Díaz, Alicia Mercado, Stephany Orúe y Fiorella Pennano interpretan a las protagonistas y revisan los roles de la mujer y del hombre, a través del tiempo.

La directora sostiene que es quizá, la obra más feminista que dirige. “Orlando me parecía también, no sé si feminista, pero abordaba la cuestión de género frontalmente. Lo que me interesa es justamente acercar posiciones ¿no? Entonces, sí, obviamente son cuatro fieras y desde esa perspectiva puede ser una obra feminista, pero esta revisión de ‘La fierecilla domada’ nace como un interés de buscar un equilibro, esta ola del feminismo que es necesaria y relevante porque no debemos parar de luchar por un mundo mejor para todos, pero también va por una preocupación de que no podemos hacer un mundo sin hombres, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? Tenemos que tener sensatez, nosotras, que somos más inteligentes (sonríe), no podemos reproducir lo que había (la violencia), tenemos una responsabilidad mayor”.

En ‘Fieras’ los personajes cuestionan si se debe seguir leyendo el monólogo de Katerina (acerca de aceptar el machismo y la sumisión), y uno de ellas sostiene que “el que tiene que sublevarse es el público”. Pero los creadores también pueden sublevarse, añade Martínez. “Sí, el artista también se subleva. Pero como verán en la obra, yo no tengo una interpretación del monólogo de Katerina, están las palabras y cada quien le dará la interpretación. Creo que el público tiene siempre una responsabilidad de los contenidos que veo en el teatro, en el cine y en la tele, o sea, soy responsable de lo que consumo y de lo que quiero consumir”. En ese sentido, comenta que también tiene que ver con la coyuntura. “Y también soy responsable si paso a todos los grupos de WhatsApp la foto de, yo qué sé, un viral sexual. Todos somos responsables de la situación que tenemos. Y si se sigue montando ‘La Fierecilla domada’ será porque el público quiere verla y depende de con qué ojos va a verla. Por ejemplo, el personaje de Cindy dice al final: “De pronto es lo que tenemos que mostrar para darnos cuenta”.

Y es, como coincide la directora, está claro que todas las mujeres han sido víctimas, en algún momento de un tipo de violencia. “Todas, todas. No existe la mujer que no, de una u otra forma, de forma más violenta o de forma manipuladora. Yo creo que se trata de construir un mundo mejor para nosotras, para ellos, para elles, para todos los que queremos habitar este planeta. La lucha está ahí”. Pero además es una lucha en la que se necesita aliados, agrega. “Esa sería la verdadera revolución”.

Datos:

Funciones en el Teatro Británico y de forma virtual hasta el 19 de diciembre.