Desmadre, el libro de Pamela Rodríguez que cuenta la cruda realidad de la maternidad

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Pamela Rodríguez, quien recientemente presentó su libro Desmadre, que cuenta las aventuras de la cantautora y escritora peruana tras hacer match en Tinder, quedar embarazada por segunda vez y tratar de retomar su carrera musical.

¿De qué trata el último desmadre de Pamela Rodríguez?

La presentación fue la semana pasada en Madrid. Tuve la suerte que la editorial Contraluz se anime a visibilizar una historia de una madre sincera. Lo presentó una diseñadora muy famosa Agatha Ruiz de la Prada y una escritora increíble, periodista, amiga que se llama Nuria Labari, que tiene un libro de maternidad muy honesto que se llama La mejor madre del mundo. Ha sido una experiencia fantástica. Es un relato a corazón abierto.

Una cosa es lo que te cuentan y otra es ser madre, ¿qué te hizo darte cuenta?

Lo que me hizo hacer click fue agarrar un poco más de dimensión y complejidad a lo que me habían comentado. Me habían dicho el hijo, la hija te va a resolver, vas a tener un instinto, pero a mí el instinto no me afloró. He tenido una responsabilidad vital que he disfrutado muchísimo y me ha costado muchísimo.

Me encuentro con que es difícil, es difícil el embarazo, el postparto, la crianza, el matrimonio, mucho más de lo que te venden. Te dicen que vas a estar realizada con el amor de tu vida, con tu bendición, pero terminas con tremendo reto.

Eres cantante, ¿cómo va tu trabajo musical?

Yo solo puedo estar agradecida con España por las oportunidades que me está dando. Ni un año de haber llegado y la editorial apostó por mi testimonio. A los meses de llegar recibo la oferta de los pilotos de dos integrantes de una banda que es super emblemática aquí.

Me ofrecieron hacer la gira con ellos, salí de viaje y nos fue tan chévere que dijimos que nos quedamos en la banda. Todas esas oportunidades están haciendo que no me vaya de España.

Entonces, ¿va a haber un nuevo disco?

Me gustaría ir sacando canciones poco a poco. Hace mucho que quería tener una banda, era mi sueño de toda la vida porque un trabajo de solista, valga la redundancia, es bastante solitario. Un trabajo de banda es fascinante porque son varias sensibilidades creando en conjunto, es super estimulante, lo cual no quiere decir que no saque cosas como Pamela Rodríguez. No puedo criar dos niñas, ser solista y tener banda. Puedo hacer alguna canción y enfocarme en la banda, ir poco a poco avanzando.

¿Cómo han recibido Desmadre en España?

Toda la historia que me estaba sucediendo era un disparate. Era lo que quería, pero no era lo que debía hacer dentro del manual. Yo era mamá de una niña de 8 años y me quedé embarazada a los 20 días de mi match en Tinder. Una mamá no debe comportarse así. Mi familia es muy limeña, postcolonial, católica, rígida, dentro de sus leyes una madre no debe estar en esas pasiones y locuras.