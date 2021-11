Luciana Di Laura: “En esta carrera toda experiencia suma”

Luciana Di Laura nunca se amedrenta ante nadie. La pasión por el deporte y el arte le viene desde lejos, por los genes de sus padres. Ella es tenista, actriz y cineasta. El orden no importa, ella es todo al mismo tiempo. Además, tiene disciplina. Se traza las metas y su desafío es alcanzarlas. Eso ha sido siempre.

El pasado 21 de noviembre, como en sus grandes triunfos en los campeonatos de tenis, logró otra meta. Di Laura, como actriz y guionista, participó con el cortometraje El brillo de mis ojos en el 41 Paladino D’Oro Film Festival, International Awards, en Palermo, Italia, y ganó el premio en la categoría de mejor protagonismo. Por supuesto, este triunfo también le corresponde a Hugo Pallete, director, fotógrafo y productor del citado filme.

No es poca cosa lo que han alcanzado Di Laura y Pallete. El Paladino D’Oro Film Festival, International Awards, es considerado como el festival de deporte más antiguo y más grande del mundo. Ellos compitieron ante 36 películas de distintas partes del planeta y su filme salió nominado en la categoría de mejor cortometraje y, como se ha dicho, se llevaron la estatuilla Paladino Award en mejor protagonismo.

Productor Hugo Pallete. Foto: difusión

El cortometraje El brillo de mis ojos -que se filmó en plena pandemia- es la historia personal como deportista de Luciana Di Laura. Una historia motivadora en que se lucha por la realización personal y que no se amilana ante los obstáculos para cumplir su sueños. Esa fuerza y esa pasión por el deporte a Luciana Di Laura le viene, literalmente, de raza.

“Vengo de una familia de tenistas ‘Di Laura’, mi tío es Carlos Di Laura, fue jugador profesional, y mi papá es Salvador Di Laura, ha sido coach de la copa Davis y también fue mi coach. Todos en mi familia somos deportistas”, dice Luciana desde Italia.

Como tenista, ¿cómo has representado al Perú?

Viajé mucho para jugar torneos internacionales desde los 12 hasta los 16 años, he viajado por todo Sudamérica jugando singles y dobles. Siempre estuve en el top 3 de singles nacional, número 1 en dobles y llegué a estar número 1 en dobles a nivel de Sudamérica. A los 15 años jugué el Sudamericano en Valencia, Venezuela, representando al Perú.

¿El tenis y el teatro fueron pasiones paralelas o una fue después de la otra?

El tenis fue siempre mi carrera, es a lo que siempre me dediqué y lo hice desde muy niña teniendo como meta ser jugadora profesional. Paralelamente mi mamá tenía -tiene- una empresa de shows infantiles Fantasilandia, donde crecí haciendo shows y presentaciones. La actuación y producción siempre fueron mi pasión y ahora son mi carrera.

Como actriz. Una escena del corto El brillo de mis ojos. Foto: difusión

Actúas, pero ¿también escribes teatro?

No me cierro. Estudié teatro en California State University, Los Ángeles, y aprendí de todo un poco, tanto en performance como en la parte técnica. A la mitad de la carrera (de 4 años) tenía que declarar en que área me quería enfocar y decidí en lo actoral. Por ahora escribo para contar, crear, mis historias y personajes porque valoro mucho en crear mis propias oportunidades y trabajo. Lo actoral actualmente es mi relación más fuerte con el teatro y cine, pero nunca me cierro a un nuevo camino u oportunidad. Siento que en esta carrera toda experiencia suma. Me gusta explorar y aprender de otras áreas.