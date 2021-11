Daniela Darcourt: “Quiero que la gente me recuerde como la loca que nunca dejó de soñar”

Augusto Álvarez Rodrich conversó con la exitosa cantante peruana Daniela Darcourt, quien retornó a los escenarios con dos conciertos (12 y 13 de noviembre) tras más de dos años de ausencia por la pandemia de la COVID-19.

El espectáculo de tres horas contó con músicos como Eva Ayllón, Christian Yaipén, Renata Flores y el grupo internacional N’ Klabe, bailarines y juegos de luces que valieron los aplausos y ovaciones del público.

La salsera sostuvo que para montar este gran espectáculo se comprometió no solo como artista, sino que participó en diversas áreas como producción o logística.

“Soy productora ejecutiva de este espectáculo, entonces ¿cómo plasmamos todo esto como Daniela lo quiere? Era un poco hablar en tercera persona de mí misma y empezar a producir un evento con personas que también son creativas y ponernos de acuerdo (…) Quería contarle a la gente una historia, de que Daniela no es necesariamente esa artista salsera que todo mundo conoce”, señaló.

El espectáculo, que logró ‘sold out’ (venta de todas las entradas) en sus dos días de concierto, según contó Darcourt, demoró en formarse alrededor de cinco y seis meses, por lo que tuvo que hacerlo a la par de su participación como jurado en La Voz Perú.

La cantante de 25 años resaltó que muchos idealizan a los artistas y sus vidas perfectas; sin embargo, advirtió que detrás de las cámaras, luces y fama se encuentra una persona con sentimientos y preocupaciones.

“Hablé de la salud mental (en el concierto) porque es algo de lo que yo he atravesado. He vivido la depresión en carne propia, he estado medicada durante un buen tiempo. En el momento en que lo exterioricé, lo anularon y dijeron: ‘Ay, cómo Daniela se va a deprimir si ella lo tiene todo, por qué va a pasar por un problema de salud mental, ella es artista’, pero no, esa artista se rindió en el algún momento, tocó fondo”, reflexionó.

Daniela Darcourt comentó que, como una meta a largo plazo, desearía hacer un proyecto similar a la franquicia de Televisa, dejar una escuela parecida al conservatorio con profesores de calidad que logre formar grandes artistas.

“Me gustaría que las carreras de la gente de mi país de las próximas generaciones estén comandadas y equipadas con gente que realmente sea buena, que tenga luz y se dedique al desarrollo de la cultura, del artista. Me veo haciendo muchos más éxitos y que la gente los haga suyos. Quiero que la gente me recuerde como la loca que nunca dejó de soñar”, declaró.