Un mundo para Julius se ubica en el top 5 de la cartelera nacional

La película Un mundo para Julius, basada en la obra del mismo nombre de Alfredo Bryce Echenique, llegó a la pantalla grande la mano de la directora Rossana Díaz, quien se encuentra agradecida por la aceptación de su filme.

¿Cómo fue el proceso creativo de escribir un guion de una novela de casi 500 páginas?

Es un trabajo de años. El proceso de adaptación es más complicado que escribir un guion original. Lo primero es hacer una especie de lectura pensando en una selección ¿con qué de todo este corto gigantesco te vas a quedar? Para hacer esa selección tienes que tomar una decisión: ¿cuál es el corazón de la novela?, ¿cuál es el conflicto principal de la novela?

Ahí tomé la decisión de contar el conflicto principal de Julius, su pérdida de inocencia, las primeras injusticias que ve en su casa, hasta los eventos que lo afectan a él, que le duelen más y le ayudan a comprender el mundo. Yo he desaparecido, en esta película, todo este mundo adulto que sí se cuenta en la novela.

Con un presupuesto que no es tan alto, ¿cómo han podido recrear esa Lima de los 50?

Ha sido un trabajo de investigación con la directora de Arte, Susana Torres, y Leslie Hinojosa, directora de Vestuario. No es una cosa que se hace de un día para el otro. Durante años hemos estado viendo referencias, fotos, videos, minipelículas de acá mismo, de familias que tenían mucho dinero.

Efectivamente, ha sido un presupuesto reducido, hemos tenido que ajustarnos, pero hemos tenido mucha ayuda, mucha gente nos ha ayudado, nos han prestado, muebles de la época, cuadros, abrigos.

La película ha tenido buena aceptación. ¿Qué comentarios has recibido?

Ayer estuvimos en una función del Centro Cívico, fuimos de sorpresa, les regalamos posters. Hubo una chica que dijo algo y me quedó: “Me han hecho llorar y me han hecho muy feliz”. Me quedé con eso porque es el resumen de lo que está pasando. La gente se emociona, se pone a llorar al ver la película, pero al mismo tiempo quieren verla de nuevo porque de alguna manera el llorar los hizo felices, es una cosa rarísima. La gente necesita sentir.

¿Qué te ha dicho Alfredo Bryce Echenique?

Desde un primer momento ha apoyado el proyecto. Él desde el momento en que se firmó el contrato de derechos de autor siempre ha tratado de ayudar en la manera que fuera necesario. Él me ha dado completa libertad para hacer el guion, confió.

Ahora que ya la vio ha quedado encantando, conmovido. Ayer la a visto por segunda vez. A su entorno cercano le ha gustado la película. Para mí, lo que más me importaba era lo que opinara él, en realidad.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

Primero hay que terminar con este. La idea es permanecer un par de semanas más, aunque sea. Luego, vendrá la venta internacional. En Argentina, se estrena la película el 25 de noviembre. En diciembre, se estrena una versión más corta en televisión española. La idea es seguir viajando por la película.