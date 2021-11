Ana de Orbegoso: “El arte es una herramienta social para transformar la realidad”

Este 25 de noviembre se conmemora el Día de Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la artista visual peruana que radica en Nueva York y Lima, Ana de Orbegoso, habla de su último proyecto que busca inspirar a hombres y mujeres para terminar con la desigualdad social.

¿Cómo es el proceso creativo para hacer obras que ya forman parte de nuestra cultura como Las vírgenes urbanas?

Nació por una exploración que naturalmente me vino y le viene a todos los peruanos. Primero uno conoce su casa, su familia y, luego uno conoce al país y el mundo. Cuando se abrió la puerta de mi país tenía mucho por descubrir y muchas preguntas. Comencé a vestirme con una identidad que me daba el país. Las vírgenes urbanas nace de la exploración sobre lo que veía. Vivimos con los cuadros barrocos de la escuela cusqueña y siempre tuve la pregunta de qué más habían detrás de ellos.

En un acto de revisión de historia me di cuenta de que eran nuestros aspectos históricos, pero que no hablaban de nuestra cultura. No estaba funcionando, no había una asociación entre el objeto histórico que debo tener de mi país cuando está hablando de otra cultura. Fotografíe los cuadros y me fui por el Perú fotografiando a mujeres. Todo eso fue incluido dentro de los cuadros.

¿Cómo se ve desde fuera tu trabajo? ¿Qué dicen?

Para mi gran sorpresa, el trabajo cultural que está basado en raíces es super apreciado. Obviamente, hay espacios y espacios, pero este año en Estados Unidos se está celebrando todo lo que viene de raíces indígenas y para el próximo año se va a celebrar trabajos que rescaten a la cultura original. Mi trabajo en este momento ha sido adquirido por Art Institute of Chicago, que es uno de los museos más importantes.

Lo que más me emociona es que sea un trabajo cultural, que hable de mi cultura y sea puesto en la colección permanente. Cada vez que uno va, encuentra mis neohuacos junto a un huaco original, qué más puedo pedir.

Háblanos un poco de La última princesa inca

La conocí a través de este cuadro famosísimo que está en la Iglesia de la Concepción, en Cusco. Es un cuadro que parece una foto estática literalmente sobre el matrimonio de una princesa inca con un capitán español. Se ve a un lado del cuadro toda la panaca inca y al otro lado todo el mundo español. Ese cuadro lo conocí cuando fui a tomar fotos para las vírgenes y siempre se me quedó en la mente porque no sabía qué había detrás del cuadro.

A la princesa que sale en el cuadro no es que se le vea muy contenta, es un cuadro serio. La princesa era sobrina de Túpac Amaru I, uno de los incas de Vilcabamba, fue el último inca, desgraciadamente lo capturaron y mataron.

En ese momento, al virrey Toledo no se le ocurrió mejor idea que entregar a la sobrina de Túpac Amaru I, la gran heredera, al capitán que capturó a su tío. Ese hecho marca la derrota de la civilización inca. Lo que significa ese cuadro es completamente terrible y quise rescatar un poco la historia, traerla a la contemporaneidad para tomar responsabilidad de nuestro futuro como país.

Ahora unes la violencia de género de esa época con la actualidad

Es cierto, yo he estado rescatando el pasado, la historia con mis otros trabajos y siempre desde la mirada femenina, pero esta vez la historia la vivía en carne propia porque la violencia a la mujer es tan obvia, está tan a flor de piel, tan expuesta que no se puede evitar comprometerse de alguna manera.

Decidí que lo que estaba haciendo como práctica de vida, que era ir a las marchas, apoyar de alguna manera la causa feminista, iba a hacer mi trabajo, inspirar a otras mujeres, a otros hombres, inspirar igualdad de género, un pare a la violencia. Diariamente en el Perú mueren 12 mujeres, no me pude mantener más estática.

Tu trabajo se está exhibiendo en Lima

Es maravilloso para una artista inspirar y si puedo inspirar a una persona con mi trabajo me parece maravilloso. Saber que mis piezas están ahora en un espacio en el cual no llego a una persona, sino a miles de personas, es algo increíble. El arte es una herramienta social para transformar la realidad