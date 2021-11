Cecilia Roth: “La industria del cine cree que las mujeres no vendemos”

Con la ayuda de la inteligencia artificial para crear rostros, el documental ‘Voces’ (desde este viernes) gira en torno a cuatro preguntas: ¿cómo crees que luce una mujer bonita?, ¿cómo luce una mujer que aparece en televisión y pantallas?, ¿cómo luce la mujer que más aparece en los medios de comunicación? y ¿cómo es la mujer que debería ocupar un rol de liderazgo? El canal E! ha reunido a 350 mujeres, entre ellas a la feminista y ganadora de dos premios Goya, Cecilia Roth. La actriz argentina nos comentó lo que piensa sobre esta producción que cuestiona los estereotipos en la misma industria.

“Estoy absolutamente de acuerdo, porque es como (imposta la voz) ‘bueno pues, ¡hay que hablar de esto que parece que está pasando!’. (Se ríe). Está bien que se hable de esto dentro de la industria en la cual estos códigos, estos estereotipos de cómo debe ser una mujer, son propuestos, son aceptados y son los que siguen”, dice por Zoom.

En la producción algunas actrices cuentan sobre los prejuicios en los procesos de casting. A una de ellas le dijeron que nunca podría “ser protagonista” porque es afrodescendiente. “Eso es muy fuerte”, dice Roth al mismo tiempo en que señala que, en su caso, no pasó tantos procesos para conseguir un personaje. “Tuve la enorme suerte de que en los castings que he hecho –menos uno o dos– me han elegido. Pero no creo que haya tenido que ver con la belleza ni con la edad, nada de eso. Siempre sentí que lo que más me importaba era la actuación y que lo que se esperaba de mí era eso y siempre me preparé. Creo que deberíamos profundizar, encontrarnos a nosotras y desde ahí ser, no imitar, no el rollo de que tendría que adelgazar 10 kilos. Hay que combatir esa sensación de que no voy a llegar, que no me van a contratar porque soy mayor para el personaje o no tengo lo que el mercado pide”.

La argentina da su testimonio y precisamente recuerda su indignación con el medio que retocó sus fotografías. “Lo único que hice fue sacar una foto en Instagram en la noche, con pijama, sin maquillaje y diciendo: ‘esta soy’. Y la verdad creo que lo hacía para vender, pero para venderme a mí, porque no quiero que me vendan así. Cuando me vean personalmente no van a encontrarse con eso. Ahora hay cierto tipo de artista que no deja retocar sus fotos y me parece que es lo mejor que pueden hacer”.

Roth, ‘Manuela’ en ‘Todo sobre mi madre’, respondió acerca del título ‘Chica Almodóvar’. “Cuando lo dices suena terriblemente hegemónico, ¿no? ‘La chica de Almodóvar’ suena muy raro, dicho así me impactó mucho, pero nunca me gustó la palabra esa, es un invento, Pedro nunca dijo: ‘estas son mis chicas’. Son títulos que se dan fuera de quien lo está transitando y ya me acostumbré, te quiero decir, no se va a cambiar, es una de las cosas que es difícil que cambie. Además, Almodóvar se mete de verdad en el mundo de la mujer. Creo que ha contado un universo de lo femenino y ha encontrado una enorme profundidad. Creo que le divierte y le emociona mucho más. Siempre dice que él tiene la fortuna de ver las lágrimas de sus actrices antes que nadie mientras está filmando. Él ama a las mujeres”.

Aunque ha habido grandes personajes femeninos en el cine, la argentina sostiene que hay aún mucho por lo que luchar. “La industria cree que las mujeres no vendemos y que los personajes masculinos y los galanes son los que protagonizan las películas”.