Cristina Peri Rossi: “Mi obra está lejos de las modas y los grupos editoriales”

Barcelona. EFE

La escritora uruguaya afincada desde hace décadas en Barcelona Cristina Peri Rossi dijo, tras conocer la noticia de que había recibido el Premio Cervantes, que es el reconocimiento a “una francotiradora” que ha permanecido “al margen de modas y de los grandes grupos editoriales”.

Su literatura –ha dicho el jurado– “es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad”.

En una entrevista con EFE, Peri Rossi (Montevideo, 1941) se mostró “encantada” por el galardón más importante de las letras hispanas, que “premia toda una obra que comenzó muy joven, con la publicación del primer libro con 22 años”. Valoró el reconocimiento: “No es un premio al que te presentas, ni tampoco pertenezco a ninguna camarilla literaria, ni tengo enchufes”.

No piensa que el premio sea un acicate para continuar escribiendo: “Mi obra es completamente independiente de las modas, de los grandes grupos editoriales”. Y, de hecho, recuerda que nunca tuvo a Carmen Balcells como agente: “Los únicos autores que le dijimos ‘no’ a Balcells fuimos el poeta mexicano José Emilio Pacheco y yo, en mi caso por sus exigencias en la vida privada”.

Tras asegurar que nunca ha visto juntos 125.000 euros, la dotación del Cervantes, señaló que ha pagado “el precio de estar en pequeñas editoriales, editoriales que aman lo que escribo, que aprecian lo que hago”.

Peri Rossi nunca ha querido estar en ningún gran grupo editorial para evitar que le impusieran el tema sobre el que escribir o que fuera más comercial.

El pasado año publicó su último libro, La insumisa, un ensayo de carácter autobiográfico que, como dice, “se ha convertido en bestseller en Uruguay y ha sido adoptado como texto universitario”.

Sobre el discurso que espera pronunciar en Alcalá de Henares el 23 de abril del 2022, al recibir el galardón, Peri Rossi apunta: “Es un secreto y, de hecho, ya lo tenía pensado, aunque no para el Cervantes, porque no me lo esperaba”.

En ese texto hablará de un tema que le “viene dando vueltas a la cabeza desde hace tiempo” y se colará la “literatura de la imaginación”, pues, como recuerda, ha sido catedrática de literatura comparada.

PUEDES VER: Idel Vexler publica sus memorias de maestro

No le quita el sueño a esta “feminista” declarada que haya tan pocas mujeres en la nómina de ganadores del Cervantes: “Esto no es un campeonato y, aunque yo soy feminista, no quiere decir que tenga que haber quince poetas buenos y quince buenas, la bondad y la calidad no tiene nada que ver con el número, y aunque seguramente hay pocas, no sé si son muchas las que se quedaron sin ganarlo”.

Se ha de tener en cuenta, agrega la escritora, que “las mujeres comenzaron tarde a escribir, aunque Uruguay sea una excepción en Latinoamérica, y allí la poesía ha sido casi siempre femenina” y vuelve sobre su visión.

“Ser mujer no puede ser un obstáculo, pero tampoco un campeonato, y quizá una o dos quedaron fuera habiéndolo merecido, pero tampoco son tantas porque escribir no era una actividad reconocida para mujeres que tenían que cuidar de la casa, de los hijos y acompañar al marido”, indica.

En este punto, le viene el recuerdo de otra de sus autoras preferidas, Clarise Lispector, una enorme escritora que la propia Peri Rossi batalló para que fuera traducida en España, brasileña de origen ucraniano, casada con un embajador, que “tuvo que divorciarse porque su marido le dijo que no quería una mujer escritora, pues era una indiscreción para su profesión”.

Te recuerdo, Julio

Concluye Peri Rossi su reflexión diciendo: “Espero que me hayan dado el Premio Cervantes porque soy buena escritora y que da la casualidad soy una mujer”.

Aquejada por un bronqueoespasmo y convaleciente en la cama, ha recibido la noticia del premio justo cuando se iba el médico, bromea, y su primer recuerdo fue para su amigo Julio Cortázar, que “nunca tuvo premios”. “Y se habría alegrado de que me lo hubieran dado a mí”, asegura.

Cortázar nunca tuvo el Cervantes, ni Peri Rossi fue reconocida suficientemente como la única referencia femenina del “boom latinoamericano”, que en los años 60 y 70 coincidió en Barcelona.