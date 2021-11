Hay Festival Arequipa 2021: Fiesta cultural en formato digital

Hay Festival es uno de los encuentros culturales más importantes del mundo hispano y esta vez tendrá su sede en Arequipa. La directora de este evento, Cristina Fuentes, nos cuenta sobre las experiencias que vivirán los participantes y los retos que conlleva organizar un festival digital.

¿Cómo ha sido el reto de organizar este festival luego de la pandemia?

Fue un gran reto para todos los sectores, pero para el sector cultural aún más pese a que se suele considerar un sector no prioritario. El primer festival afectado por la pandemia fue en Gales, en Reino Unido.

En marzo del 2020, estábamos apunto de lanzar la programación cuando nos dimos cuenta de que estábamos inmersos en la pandemia. Fue el primer festival que se hizo puramente digital y fue un aprendizaje brutal. Transformar un festival de 700 eventos físicos a algo pequeño, digital, potente. Fue un gran éxito, fue una ventana al mundo. El futuro será obviamente volver a lo físico, pero hemos ganado otra dimensión con la que continuaremos.

¿Cómo hace Cristina Fuentes con su equipo para explicarle al mundo la esencia de Hay Festival?

Creo que el Hay Festival es un punto de encuentro, de conversación que intenta por un lado celebrar lo mejor de la literatura, de la creación humana y, por otro lado, explorar los retos que tenemos como sociedad a través de la cultura. Es un foro abierto para todos.

Siempre digo lo que no somos, no somos un evento académico, no somos una feria de libro que solo promueve novedades literarias. Lo único que falta para participar es la curiosidad.

¿Cómo resaltar el proceso creativo y la importancia de discrepar?

El mayor acto de tolerancia es una conversación civilizada, con diferentes puntos de vista, pero también celebrar al pensador, al que está día a día trabajando con las ideas.

Como ciudadanos necesitamos espacios para explorar ideas, reimaginarnos el mundo, ponernos en el lugar del otro. Queremos inspirar, pero también entretener.

¿Qué ha aprendido Cristina Fuentes de los peruanos?

Muchísimo. Creo que Perú es un país muy diverso, con una cultura o muchas culturas que convergen, que enriquecen. También es un país con desigualdades, con tabús. La gran lección del Perú es la energía de la gente, de las ganas que tienen de conversar, de intercambiar.

Como red de festivales nos interesa crear redes de doble vía. Nos interesa llevar a Perú a otros festivales.