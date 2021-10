Pepe Sanmartín: “Es un dibujo para que aprendan los machistas”

La violencia contra la mujer en efecto dominó. El humorista gráfico Pepe Sanmartín dibujó un círculo con un juego de piezas de dominó. Las piezas, por un lado, tienen el rostro de un hombre y, por el otro, de una mujer. En el dibujo se observa que del lado del hombre sale un puñete y golpea a la mujer, con el que, se entiende, la pieza caerá y con ella, sucesivamente, las otras, como en un juego de dominó.

“Es que ese golpe —dice el humorista— no solo es a la mujer, sino contra toda la especie humana”.

Con el potente mensaje de este dibujo, Pepe Sanmartín, que actualmente es profesor de la Escuela Superior Toulouse Lautrec, ganó el primer premio del XII Concurso Internacional de Humor Gráfico de la revista Don Quichotte, en Turquía. El tema del concurso era el de “no violencia contra la mujer”, y el dibujo de Sanmartín se titula “La violencia contra la mujer es contra nuestra propia especie”.

“Fue un dibujo ex profeso. Me enteré del concurso porque su convocatoria es internacional y las bases se difunden a través de las redes sociales. Lo que hice fue un concepto que ya he venido trabajando, como es la estructura del juego de dominó”, explica Sanmartín.

Con otro dibujo, que también ganó un puesto en un reciente concurso internacional en Luxemburgo, Alemania, había dibujado un juego de dominó en que las primeras piezas eran árboles y que después se iban trastocando en madera hasta convertirse, primero, en la estructura de una casa de un solo piso y, después, en un edificio completo.

En esa ocasión, el tema era la biodiversidad y el enfoque del artista, naturalmente, era ecológico.

“En este caso, lo que hice fue hacer que en el dominó existan dos caras, una por cada lado: de hombre y mujer. Si la cara del hombre agrede a la mujer, va a terminar perjudicando a toda la especie. Y eso es algo que muchos no entienden, sobre todo los machistas. Es un dibujo para que aprendan de una vez”, enfatiza Sanmartín.

Según el dibujante, los trabajos, para llegar a la evaluación final, fueron sometidos primero al criterio de la opinión pública y, después, a un riguroso jurado.

“Todos los dibujos fueron expuesto al público, pero no para buscar un voto, sino para que advirtieran si había copias o plagios. Después pasaron a un jurado especial que era integrado solo por mujeres. Allí no hubo escapatoria, y valoro que mi dibujo haya ganado”, señala el humorista.

Pepe Sanmartín, dibujo.

Crítico y didáctico

Sanmartín reconoce el poder crítico y didáctico del humor gráfico, pero tiene que cumplir ciertas condiciones para que el mensaje cumpla su objetivo.

“Sí, hay que ser crítico, didáctico, pero siempre con un sentido lúdico para que sea de fácil comprensión. Por lo menos que sea sutil, tanto en humor como en lo lúdico porque si no tiene eso, no va a transmitir el mensaje”, explica Pepe San Martín, quien, junto con su esposa, Diana Maza, dirigen Carpa de Tinta, una empresa que organiza concursos internacionales de humor gráfico.

Canales de ayuda ante casos de violencia contra la mujer

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).