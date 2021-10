‘Freddie, la leyenda’ vuelve a los escenarios

Pedro Ibañez se alista para una nueva reposición del espectáculo musical ‘Freddie, la leyenda’, que estará solo en tres fechas, hoy, mañana y el domingo, a las 8 p.m. en la Cúpula de las Artes (desde 30 soles).

El bailarín que ha participado en ‘El gran show’, en el que alzó la cotizada copa en dos oportunidades, toma con cierta curiosidad que de una u otra manera su carrera está ligada al gran ídolo de Queen.

Y es que en el 2012, luego de ganar ‘El gran show’ Jhoany Vegas, decidió agarrar sus “chivas”, como él dice, y tomar un vuelo a Nueva York para descansar y probar nuevas oportunidades.

El destino le tenía preparada una audición —en la que fue seleccionado entre 300 postulantes— para Royal Caribbean, la conocida cadena de cruceros que por ese tiempo alistaba ‘We Will Rock You’, el musical de Broadway basado en la música de Queen.

“Esa experiencia me valió, incluso, conocer a Brian May, músico original de Queen , quien junto con su esposa se encarga de los derechos musicales de la agrupación. El musical no trataba de Freddy, pero sí lo evocaba”, dice Ibañez, quien durante varios años recorrió el mundo de puerto en puerto.

“Y al regresar a Perú surgió la oportunidad de ‘Freddie, la leyenda’. Es curioso como la música de Freddie siempre está en mi vida. Me presenté, pasé casting y ahora soy parte de un musical con canciones emblemáticas como ‘Radio Gaga’, ‘Save Me’, ‘Love of my Life’ y ‘Somebody to Love’, entre otras, en una historia con su vida, sus problemas, su enfermedad y cómo se volvió un ícono, y todo ello al lado de la primera bailarina del Ballet Municipal de Lima Solange Villacorta y un grupo de grandes artistas de la compañía”.

Y es que ‘Freddie, la leyenda’, de la mano de la danza, nos llevará a un viaje a través de los momentos más importantes de la vida del célebre artista: el romance con Mary Austin, los excesos en los que cayó, su sexualidad, la enfermedad que lo llevó a la muerte y, por supuesto, su legado musical.

Este espectáculo es coproducido por el Ballet Municipal de Lima y CAST Espectáculos, cuya dirección coreográfica está a cargo del coreógrafo uruguayo Gastón Curbelo y la dirección artística recae en Manuel Rodríguez y Lorena R. Vera.