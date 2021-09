Daniel Alarcón se convierte en el primer peruano en ganar la beca MacArthur Genius Award

Daniel Alarcón, periodista y escritor peruano, productor ejecutivo del pódcast Radio Ambulante, fue seleccionado como uno de los ganadores del premio MacArthur Fellow 2021, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos. La beca de la Fundación MacArthur, llamada ‘Genius’, cada año premia con 650.000 dólares a cerca de 20 y 30 personas que hayan demostrado originalidad y dedicación extraordinaria en su producción creativa.

El ganador de la ‘Genius’ recibió la noticia con mucha sorpresa, como precisó en una entrevista para su medio: “Recibí una llamada perdida mientras manejaba… Y menos mal no contesté. Hubiera estrellado el carro de la emoción”, rememoró. “Pensé que mi trabajo en Radio Ambulante, por ser en español, era invisible para reconocimientos como este. No puedo explicar el orgullo que siento, como escritor y periodista, pero también como inmigrante y latino”, detalló.

El talento de Alarcón es evidente. Narra, encanta y denota pasión por el periodismo, como lo hace junto a su equipo y esposa Carolina Guerrero, con quien desde el 2011 emprendió el reporteo de historias latinoamericanas para retratar mediante los pódcast lo conmovedor, complejo, gracioso y sorprendente que unen la diversidad de la región.

Como recordó el periodista Eliezer Budasoff (de El hilo, pódcast donde Daniel es director editorial), este premio lo han recibido talentos como “el compositor Lin-Manuel Miranda, la novelista Chimamanda Ngozi Adichie, la ensayista Susan Sontag y escritores como David Foster Wallace y Cormac McCarthy”. Ahora Alarcón, que agradece los mensajes de apoyo y cariño, se consolida en este listado.

Mediante un tuit, el CEO de Radio Ambulante escribió: “No he tenido tiempo, ni cabeza, para decir mucho hoy. Lo que siento es orgullo, felicidad y gratitud a toda esa gente generosa que me ha ayudado durante mi carrera. He leído cada mensaje de apoyo, de cariño, y solo puedo decir gracias”.

Daniel Alarcón es el primer peruano que gana el premio MacArthur Genius Award 2021, conocido como beca 'Genius'. Foto: captura Twitter

De acuerdo con la nota de la fundación MacArthur: “Daniel Alarcón es un escritor y productor de radio que explora los lazos sociales, culturales y lingüísticos que conectan a las personas en América Latina y las comunidades de habla hispana en las Américas. Su poderosa narración de historias, en inglés y español (ficción y no ficción, impresas y en audio), cuenta las vidas individuales y temas poco investigados en el complejo contexto de las fuerzas geopolíticas e históricas que dan forma a la situación de Estados Unidos, América Central y Sudamérica“.

Biografía

En 2003, Daniel publicó su primer cuento, Ciudad de payasos, en la revista The New Yorker. Posteriormente, demás títulos, como su novela Radio Ciudad Perdida (2007), que estuvo entre las mejores novelas del año de The Washington Post, y El rey siempre está por encima del pueblo (2018), finalista del National Book Award.

El también autor de La balada de Rocky Rontal fue editor asociado de la revista peruana Etiqueta de Negra. Uno de sus textos nacionales más recordados es La concursante, donde muestra el trasfondo del homicidio de Ruth Thalía Sayas Sánchez, historia que retrata en el episodio 32 de Radio Ambulante.

Además, el ganador de la ‘Genius’ ha escrito para Harper’s Magazine, Granta, The New York Times Magazine, entre otras publicaciones. Actualmente reporta sobre política y cultura latinoamericana para The New Yorker, apunta la web de “Hagamos esa vaina de la radio”, frase con la que inició Radio Ambulante.

En 2011, confundó este pódcast narrativo, el primero en español, para reportear “historias latinoamericanas en voz de sus protagonistas y desafiar las narrativas predominantes sobre los latinos en los medios estadounidenses”. Y, en 2020, de la mano de su equipo, estrenó El Hilo, pódcast que contextualiza la noticia más importante de la semana en América Latina.