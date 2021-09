Escritores en posiciones encontradas

La renuncia de los escritores invitados por el Ministerio de Cultura peruano a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021 no ha cesado. La nueva gestión del ministro Ciro Gálvez rehizo la lista original que dejó la administración anterior y que, para muchos, los criterios de la nueva selección son antojadizos, excluyentes y hasta misóginos.

Lo cierto es que la nueva lista ha dividido a los escritores peruanos, invitados o no. Unos lo toman como un agravio a los desinvitados y a la literatura peruana, mientras que otros como un acto de justicia y reivindicación de autores regionales y una decisión “contra la argolla”.

Al margen de esas opiniones, este asunto pareciera llevarnos al escenario electoral Lima-provincias, solo que ahora se ha trasladado al campo de la literatura. Pareciera.

Santiago Roncagliolo, Antonio Cillóniz.

Las posiciones son encontradas. “Creo que ha sido una falta de respeto invitar a autores y luego desinvitarlos. Como lo fue también decir que se cambiaría la lista, luego que se ampliaría, y acabar quitando a autores, incluso a los que cumplen la supuesta voluntad de representar literaturas regionales , como Karina Pacheco. El Ministerio ha mostrado un gran desprecio por nuestro sector al no ser capaz ni de establecer con claridad qué quiere mostrar de él al mundo”, nos escribió Santiago Roncagliolo.

Desde otro ángulo, el poeta Antonio Cillóniz, Premio Nacional de Poesía 2019, que no ha renunciado a la invitación, ha escrito en su Facebook, entre otros puntos, lo siguiente: “Yo no voy a prestarme a debilitar un Gobierno que por primera vez en 46 años de historia de la presidencia de la República mantiene unas expectativas de cambio hacia una mayor justicia económica y social, hacia un mayor reconocimiento de nuestra multiculturalidad y hacia un mayor empeño en acabar con la corrupción. Especialmente soy sensible a las exclusiones, siempre es peor una supresión que no una omisión; pero creo que no solo este Gobierno ha realizado rectificaciones a un Gobierno anterior ; por el contrario, en nuestra historia reciente se ha desmontado más la política de Juan Velasco Alvarado que la de Alberto Fujimori, por ejemplo, y eso me parece más grave, me refiero tanto más en este caso a no haberlo hecho”.

Así está el debate.

