Escritores renuncian a la FIL Guadalajara

Al cierre de nuestra edición, más de una docena de escritores invitados por el Ministerio de Cultura a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se inaugurará en noviembre próximo, donde el Perú es invitado de honor, han expresado su renuncia a asistir a través de las redes sociales.

Arguyen que lo hacen en desacuerdo porque esta nueva gestión ha rehecho la lista inicial y se ha excluido a escritoras representativas de la literatura peruana como Katya Adaui, Karina Pacheco, Gabriela Wiener y la historiadora Carmen McEvoy. El ministro de Cultura, Ciro Gálvez, había anunciado que se iba a rehacer la nómina para incluir a “un escritor por región”, criterio que los autores consideran insostenible porque no se trata de territorio, sino de exigir calidad en Lima y en las regiones.

La República llamó al Ministerio de Cultura para recoger una opinión al respecto, pero la oficina de prensa adujo que el ministro estaba fuera de Lima.

Uno de los autores renunciantes es Alonso Cueto, quien consultado dijo: “La eliminación de algunos escritores invitados a la FIL de Guadalajara creo que es un acto de discriminación. Es un acto arbitrario. Toda esa gente que ha sido eliminada tiene una obra, tiene un nivel muy alto y es muy representativa por diferentes motivos. Aquí lo importante es enviar a los más selectos y representativos. Esta es una selección de escritores, no es una selección uno por región, uno por departamento. Eso es absurdo. Esa no es la idea de esta feria. Se trata de los más representativos, por supuesto de distintas tendencias, de distintas lenguas, pero que tengan calidad y representatividad”.

Irma del Águila, Micaela Chirif, Alonso Cueto y Rafael Dumett. Foto: composición LR

La escritora Micaela Chirif, también renunciante, en su turno comentó: “Es que el ministerio no puede hacer eso. Invitar a la gente y desinvitarla después. Es absurdo. Y sin transparencia. No se puede decir que se va a ser inclusivo solamente porque se ponga un autor por región cuando no se están dando los apoyos que las regiones necesitan para desarrollar la industria editorial, cuando no hay una democratización real del acceso al libro. Esto es un gesto vacío”.

“El problema de inclusión en el ámbito cultural —agregó— es un problema de políticas públicas, no de listas”.

El autor de El espía del inca, Rafael Dumett, también declinó la invitación. Antes le habían comunicado que habría una modificación incluyendo nuevos autores excluidos en la lista original.

“Algo que me pareció inclusivo, necesario y saludable. Ayer, al ver la nueva lista, que excluye sospechosamente a una historiadora y a tres importantes escritoras peruanas, una de ellas una gran escritora cusqueña con obra brillante y reciente, he decidido desistir de mi participación”, escribió Dumett.

Irma del Águila, escritora que no ha sido invitada a la feria, en su cuenta de Facebook escribe, entre otros puntos, sobre los supuestos lineamientos que tomó el Mincul para el cambio de la lista: “¿Qué tiene que ver este lineamiento que promueve actividades culturales inclusivas (que se abran bibliotecas, se presenten obra de teatro itinerantes, se editen textos en lenguas originarias, etc.) con la conformación de una delegación de académicos, narradores y artistas en la FIL Guadalajara? Nada. Se han mezclado papas con camote”.

Un lío que el Mincul tiene que resolver.