Pilar Nuñez: “Todavía desvalorizamos las raíces nativas”

Tiene 43 años en la institución cultural Cuatrotablas. Pilar Núñez es una actriz de experiencia, cantante y directora escénica, considerada un símbolo en la emblemática agrupación que se encuentra celebrando sus Bodas de Oro. Lo harán con un compilado de obras mañana, de 5 a 9 p.m. en el Parque Municipal de Barranco. El aforo es limitado.

“Pertenezco a Cuatrotablas desde 1978. Ya había una primera generación a quienes llamábamos ‘viejos’, y hoy ya son más de 9. Hay un grupo de WhatsApp en el que están los antiguos y es conmovedor, porque cada uno de ellos da su testimonio de vida. Toda la gama de personas que ha pasado por Cuatrotablas son de distintos contextos políticos, sociales y esa es una gran enseñanza, nos hace pensar en estos cincuenta años como una gran marea del Perú.

Ciudad sin ti, Pilar Núñez, Mario Delgado.

La libertad de pensamiento es lo que los ha mantenido vigentes.

Sí, y Mario (Delgado, director fundador) era muy amplio en ese tema. Estuvo 45 años con nosotros y en todo ese tiempo él fue muy abierto, sobre todo con los jóvenes. A veces mandaba a rodar a los más viejos, tenía muchas contradicciones con los actores, pero les daba su aire. Siempre nos reforzaba en el lado creativo. Nos daba un lugar preferencial como mirada, como validación y discutía con algunos, porque él decía que el teatro tenía una responsabilidad social , que teníamos que ser mejores personas y que ese cambio lo podíamos hacer gracias a que el teatro era como un laboratorio donde poner nuestros propios errores o los condicionamientos con los que habíamos sido criados, que nos hacen más insensibles. Hablaba de no ser egoístas y nos iba moldeando con respeto al otro, a su diferencia y dejaba que cada uno se expresara.

Ahí está la riqueza de un grupo...

Si, trabajando con libertad. Nosotros tenemos un colectivo que ahora reúne a varios grupos: ‘Nueve Generaciones’ con proyectos en marcha. Uno de ellos, ‘Los Ríos Profundos’, que dirigió Mario, y otro que hicimos posterior, ‘Ciudad sin Ti’, que dirigí en su homenaje. Y hay otros proyectos para presentarse en diciembre en el Encuentro Internacional de Teatro de Grupo.

¿Cuál es la mirada de Cuatrotablas ante la coyuntura actual del país?