Pedro Almodóvar dignifica a los desaparecidos en Venecia

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz presentaron ayer Madres paralelas en la inauguración del Festival de Cine Venecia, donde el director compite por el León de Oro junto con otras 20 cintas. La película aborda algunos de sus temas favoritos, como la maternidad y la familia, pero también un argumento muy político, el de la guerra civil española y la dictadura franquista.

El filme narra la historia de dos mujeres de generaciones diferentes que coinciden en el hospital para dar a luz, una experiencia que termina por unirlas profundamente.

Los relatos de esas madres solteras que buscan formar sus propias familias son también el pretexto para hablar del pasado, de un pasado incómodo, por el peso de los desaparecidos españoles. “La película termina por abordar una verdad personal y una verdad histórica, y es protagonizada por “madres imperfectas”, explicó el mismo Almodóvar, para agregar que “ahora me interesan más las madres imperfectas, cuestionables o que atraviesan momentos muy difíciles”.

Con esta cinta, el célebre director aborda un tema aún candente y que divide a España, el de los “desaparecidos”. “La memoria histórica es un tema pendiente que tiene la sociedad española. Tiene una deuda moral enorme con la familia de los desaparecidos”, afirmó durante la rueda de prensa. “Una deuda con esas personas que están enterradas de manera indigna”, recalcó.

A la fecha más de 100.000 víctimas del conflicto (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) se encuentran todavía desaparecidas , algunas enterradas en fosas comunes, estiman historiadores y asociaciones de víctimas del franquismo, que llevan décadas pidiendo ayuda pública para encontrarlos.

Durante la dictadura, “en los hogares españoles, en mi casa por ejemplo, no se hablaba de la guerra” porque “fue algo que traumatizó a nuestra sociedad” y cuando llegó la democracia “la pregunta nunca se hizo”, resumió.

Almodóvar, que desarrolló el proyecto del filme durante el cierre por el coronavirus de 2020 en España, utiliza una serie de fotografías en blanco y negro y concluye con un emocionante homenaje a los desaparecidos con una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano. “Hasta que no se pague esa deuda con los desaparecidos, no se puede cerrar definitivamente con todo lo ocurrido en la Guerra Civil”, insistió.

Pandemia y creatividad

Por otro lado, el director del festival, Alberto Barbera, consideró que este año se asistirá a una edición extraordinaria, con numerosas películas de “elevada calidad”, convencido de que “la pandemia estimuló la creatividad de los directores. La selección no fue fácil, muchas películas no figuran por razones de espacio y no por la calidad de la película”, dijo en entrevista con AFP.

“Lo que más me sorprendió positivamente es que la calidad de las películas es muy alta este año (...) Es como si las difíciles condiciones en que los filmes fueron rodados hayan servido de estímulo para la creatividad de los directores” , sostuvo.

Dijo también que será una ceremonia ‘casi normal’, aunque con la exigencia del pasaporte verde, el certificado anticovid y pruebas para los que no han sido vacunados. “La Mostra por lo tanto será segura, las delegaciones de casi todos los filmes desfilarán por la alfombra roja”.