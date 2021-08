“No se deben romantizar las luchas de las mujeres”

Durante años, con su programa televisivo Costumbres, Sonaly Tuesta ha recorrido todo el Perú. No solo transitó por el altorrelieve de la geografía y de los pueblos, sino también se adentró a las entrañas y sentimientos de la gente. Toda esa experiencia de contacto y conocimiento le ha valido para realizar la serie Sabiduría madre, que hoy estrena en TVPerú, a las 4 de la tarde. La serie se transmitirá en los dos sábados subsiguientes, en el mismo horario.

La serie, en edición bilingüe, tiene 3 capítulos y es una producción del Proyecto Especial Bicentenario. Cada capítulo cuenta la historia de una mujer rural, que, contra todas las adversidades, sale adelante y con ellas su respectiva comunidad. Es la historia de Lucy Pacompia Cari, de Puno; Aurora Ayala Escalante, de Ayacucho, pero residente en Lima; y Magaly Estrella Vásquez, de Ucayali.

Tuesta cree que haber llegado a los confines del Perú profundo le ha permitido tener una visión precisa para su documental.

“Si no hubiese tenido formación del país, como la tengo, a través de todo el recorrido que he hecho, hubiera sido un poco complicado hacerlo”, explica.

¿Compartir con la gente es tu ventaja?

Claro, desde otra condición, seguro lo hacía desde otra perspectiva, no tan íntima. Sobre todo en el abordaje al tema femenino como lo planteo a través de estas mujeres sabias que he conocido a lo largo de los años. Entonces, de hecho, para mí, para hacer todo lo que puedo hacer, la parte creativa que puedo dar en cualquier escenario, mi formación, mi escuela siempre va a ser el Perú y esa diversidad cultural que yo he conocido.

Son mujeres, ¿pudieron ser hombres?

No, en eso soy honesta. Yo tengo un sello de género que quiero seguir trabajando. Tengo una vocación por las mujeres. He tenido muchas mujeres en mi vida, que me han hecho mejor persona. Y no solamente las de mi familia, sino también de comunidades que he conocido.

¿Qué es sabiduría madre?

La sabiduría esencial, de origen, de cielo, de tierra.

El saber no académico...

Exactamente, pero ese saber, finalmente, también tiene un saber académico. Mucho de la sabiduría campesina tiene sabiduría científica. El tema del cambio climático, por ejemplo. O sobre la quinua negra, que se supo después que tiene litio, pero la gente ya lo usaba para apagar las penas. Es una sabiduría que nace con ellos.

¿Cómo elegiste a las tres mujeres instaladas en un medio geográfico distinto?

Como la serie es parte del Proyecto Especial Bicentenario, bajo el emblema “Mujer del bicentenario haciendo patria”, se quería mostrar también la geografía, pero la esencia de cada una de ella es bastante común. Son mujeres que no solo piensan en sí mismas, sino piensan en su comunidad y luchan para salir adelante.

Son tres y seguro hay muchas...

Muchísimas. Este documental está en construcción. Por ahora son tres, porque encajaban en este momento especial de pandemia y, por una relación más íntima con ellas, se pudo trabajar rápido.

¿Qué historia se cuenta de ellas?

Ellas cuentan su historia. Lucy Pacompia se pone a estudiar junto su hija y emprende un proyecto para su comunidad, Aurora Ayala también estudia y organiza una olla común en Villa María del Triunfo. Magaly Estrella es artesana y es protectora y guardiana del bosque junto con su comunidad.

Podemos decir que son mujeres heroicas...

Sí, pero no se deben romantizar sus luchas, sus emprendimientos. Ellas pueden, son capaces, pero el Estado no debe olvidar que tiene obligaciones con ellas.