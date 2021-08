Fernando Iwasaki: “Miro a los héroes desde la cercanía más humana posible”

Asegura que este libro, Brevetes de historia universal del Perú (Alfaguara), pudo llamarse retrato, viñeta, perfil, pero prefirió tomarse una licencia y emplea el peruanismo “brevetes”,que no lo ha escuchado en otro país de habla hispana. Fernando Iwasaki, conectado desde Sevilla, vía Zoom, comenta las razones y las intenciones de su nuevo libro que presenta una galería de personajes de la historia peruana, por eso mismo, un libro para lectores peruanos.

Iwasaki no traza ni bocetea biografías, sino echa una mirada al personaje histórico, como él dice, “en su dimensión más próxima a la humanidad”. Así, a lo largo del libro, aparecen hombres y mujeres, algunos de vidas visibles, otros casi secretos, pero todos vistos en el espesor de su existencia, tocados con una prosa creativa.

“Sí, en efecto, es retrato, es perfil, acuarela, pero no un microrrelato”, explica el escritor para no confundir la historia de sus textos con la ficción.

Entre los epígrafes del libro, está el de Basadre, que define, de alguna manera, la naturaleza de tus textos. Dice que hay personajes de la historia sobre los que no hay “la necesidad de inventar y exagerar”.

Estoy de acuerdo, por eso elegí esa frase de Basadre, porque me parecía que describía muy bien el contenido del libro y, al mismo tiempo, me hacía ilusión poner a Basadre a dialogar con Stefan Zweig, Watanabe y Borges. Un poco la idea del libro era encontrar un territorio en que la historia sea un género literario.

Por la forma en que están escritos...

En el epílogo de este libro intento explicar qué entiendo en escribir historia como un género literario y eso forma parte del propósito de este libro. No quería que fuese un libro académico, convencional, con su bibliografía a pie de página, sino que fuera un libro en que su vista sobre figuras, algunos casos sobresalientes y en otros un poco secretas, fueran las miradas del padre, de la pareja, la mirada del hijo, del amigo. Verlos desde la cercanía más humana posible.

Eres también historiador. Te sirve como un radar para localizar personajes...

Sin duda. Lo que ocurre es que algunas de estas figuras yo las conozco desde niño, desde el colegio y desde mis estudios en la U. la Católica. Y luego, cuando tú, aparte de escribir historia, escribes literatura, efectivamente, tienes una especie de radar que te va diciendo cada cosa que lees si esto sirve para un texto académico o si esto sirve más bien para un texto literario. Pero a veces se te cruzan los cables y encuentras ese territorio común, que era lo que a mí me interesaba en este caso.

Me preguntaba si en alguna forma tus textos, en tanto toman personajes históricos, son una suerte de remix a las tradiciones de Ricardo Palma. Palma quiso ser historiador.

Creo que es algo legítimo de pensarlo así, pero lo que ocurre es que a mí me parece que muchas veces en la tradición lo que se buscaba era la anécdota y con ella lo que se perseguía era una sonrisa o, por lo menos, una complicidad. En el caso de este libro, yo diría que en la tradición literaria del Perú, El avaro de Luis Loayza, por ejemplo, o los textos pequeños que Loayza le dedica al Inca Garcilaso, serían los más próximos a este libro.

Intentas otra mirada...

Mira, hay dos personajes a quienes les dedico algunas líneas y hago referencias a lo que dijo Palma de ellos. Pienso, por ejemplo, en Rosa Campusano. Palma la presenta demasiado ligera, como si hubiera sido una mujer fácil, una especie de casquivana que engatusó a San Martín. Al contrario, a mí me parece que Campusano fue una mujer que, en primer lugar, era muy libre, ella decidió tener la vida que llevó de una manera soberana y autónoma con los prejuicios que siempre han existido, pues a una mujer que toma estas decisiones siempre se la ha visto con desconsideración. Ella fue libre, valiente, resuelta, apoyó la causa de la independencia y empeñó su patrimonio para conseguir fondos. Recibe la Orden del Sol y resulta que la República la castiga con los peores prejuicios coloniales, incluso la despojan de la Orden del Sol y ella muere en la absoluta pobreza.

¿El otro personaje?

Otro caso es de Manuela Madroño, que era un jovencita a quien Bolívar se la lleva desde Huaylas para que lo acompañe en su gesta, como una especie de concubina. Manuelita Sáenz le escribe a Bolívar y le dice “usted está con esa pervertida”. Esa pervertida tenía 17 años, una niña que se la llevó y, por supuesto, nadie tuvo la fuerza para decirle al libertador que no haga eso. Cuando Palma escribió una tradición sobre ella, cuando ya era anciana, pues también la presenta como alguien que se ríe recordando su vida con Bolívar, con el ejército, como si hubiera una especie de gracia en aquello. Creo que allí está un poco la línea divisoria entre lo que son las tradiciones y lo que para mí son estos textos. A mí no me interesa buscar la sonrisa. Busco que el lector se conmueva con estas historias.

Manuela López, la esposa de Chambi y, un poco más atrás, a Juana de Dios Manrique de Luna, la mujer que entrega las cartas a José Olaya. No están en la lupa del historiador.

Bueno, probablemente, en primer lugar, por haber sido mujeres. Si hubieran sido hombres, tal vez se les habría contemplado de otra manera. No tenemos ninguna duda del talento de Martín Chambi, a mí lo que me interesaba en este libro era rendirle un homenaje a su mujer de la que, efectivamente, nadie habla. Todo el mundo habla de los norteamericanos, que “descubrieron” la obra de Chambi, de los hijos, que, menos mal, son grandes albaceas. Pero Chambi también tenía una señora que lo esperaba en sus largas jornadas de ausencias. Allí había una empresa familiar, que era un estudio de fotografía que tenía que seguir trabajando para mantener una familia. Había moles de placas de cristales y lo que significa conservarlas. Allí tenía que haber alguien con el celo y primor suficiente para decir esto se guarda. Esa era la mujer de Chambi.

Siempre nos contaron de José Olaya, pero no de Juana de Dios Manrique de Luna, quien le entregaba las cartas.

Sí, alguien dio la voz de alarma que aún vivía la señora que entregaba los mensajes de Olaya. Hubo un deseo de parte del gobierno de tener una conversación con ella, de decirle por qué no habló antes. Claro, aquí viene algo muy humano. A ella la llevaron ante Olaya torturado y le preguntaban “¿usted lo conoce?”. Y lo vio hecho un despojo humano y ella tuvo que hacer de tripas corazón y decir “yo no lo conozco”. Ella sabía que con esa declaración lo estaba condenando a muerte y sabía que Olaya era padre de familia, que tenía una mujer. Es decir, allí hay un drama humano. Ella no podía, proclamada la independencia, salir y decir “yo estuve con Olaya” porque eso era llamar la atención con algo que en el fondo era su drama.

Otro caso es el campesino de Cerro de Pasco a quien el general realista Carratalá le roba su yegua. El cerreño los sigue a pie por los Andes hasta alcanzarlo en Huancavelica y, ante los ojos de cuatro mil soldados, le roba su caballo. En su fuga, extermina a sus perseguidores. Es otro héroe sin nombre.

Ese dato está en las memorias del general Miller, que lo cuenta con asombro porque era un gran aficionado a los caballos. En sus memorias, recuerda a este gran jinete peruano y no hay manera de saber el nombre. A mí me parece que es un personaje como para dedicarle una película, porque, fíjate, le roban la yegua en Cerro de Pasco y él, en represalia, le roba el caballo nada menos que al jefe del estado mayor del ejército español ante la perplejidad de cuatro mil soldados. Salen a perseguirlo, no atinan con los disparos y con los últimos que lo persiguen, él, en vez de ir por el puente, atraviesa el río Mantaro donde mueren ahogados sus seguidores. A mí me parece una hazaña brutal. Es como para pensar quién es el patrono de la caballería peruana para poner a este hombre a su lado. Era un jinete extraordinario.

Un brevete habla del montonero Cayetano Quirós, que, a cambio de una beca para su hijo, participa en la guerra de la independencia, donde morirá fusilado por los realistas. Para él valió la pena morir.

Era un personaje perseguido por la justicia, que reconoció haber robado, violado, asesinado, pero también decía yo tengo cien fusileros y nosotros podemos retrasar el avance del ejército realista. “Si usted quiere, general, le decía a San Martín, nosotros podemos cumplir esa función”. Había gente que no quería eso, pero él tenía en mente la beca que había pedido para su hijo. A mí me parece que en ese momento él era un esclavo, un delincuente, pero a su hijo le podía dejar otra cosa: un país libre.