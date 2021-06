Katya Adaui: “A mí me gusta explorar mis propias sombras”

Entiendo que Geografía de la oscuridad es como un paisaje no negado, como un territorio de la existencia. ¿Es así tu libro?

Sí, es un territorio por explorar. Lo pienso así: la familia es una cartografía, una geografía con sus ríos, sus afluentes, pero también con zonas percudidas, zonas de erosión. A mí lo que me interesa es dar cuenta tanto del río, pero también de la zona erosionada.

Claro, un tema de tu libro es la familia. ¿Cuanto hay de rostro y rastro tuyo en tus cuentos?

Rostro, rastros, pero también restos. Sí, me inspiran ciertas memorias, ciertos recuerdos, así como también ciertos olvidos. A partir de allí, trato de transformar la experiencia en una lava narrativa, en una materia volcánica hacia la imaginación. Creo mucho que cuando la escritura puede nombrar las cosas los monstruos se empequeñecen. Entonces, a mí me gusta esa cosa exploratoria hacia mi propia sombra, cómo esa experiencia se transforma en otra cosa, se transforma en escritura.

En el cuento “Un baño de oro”, el personaje dice “yo, fiesta pagana”. ¿Tu punto de vista es eso, desde esta visión desacralizada, pagana del mundo, en este caso de la familia y de la memoria?

Hay algo, para mí, de sincretismo. Primero, esta cosa rarísima que tiene la familia, su zona de ambigüedad, que puede ser el amparo más total, más cálido, más de vientre materno y, al mismo tiempo, instancia feroz, abandónica, exclusiva. Pienso que es como dar cuenta de la sombra. La sombra nace a partir de la sombra, no de la oscuridad. Quería cuestionar estas sombras que se instalan de manera inevitable, ineludible, irrevocable en el ámbito de aquello que damos por familiar, por seguro, por cuidado y por entrañable.

Si hablamos de territorios, de mapas, pienso en un continente, un país, una ciudad, un distrito, un barrio, y ahí está la casa. La casa es el territorio íntimo. En un cuento “Correr” se lee: “La casa es un puerto al que van a encallar cruzeros perdidos”. ¿De allí partimos y allí a veces encallamos?

Sí, pero quise dar cuenta también del paisaje marino. Soy limeña, nacida en Pueblo Libre. Quise dar cuenta de la vida de barrio, la vida de los mercados, la vida en la que se podía hacer todo a pie y marcar esta cartografía, este territorio afectivo en que unías tu casa con las otras casas. La casa es un ecosistema que nadie sabe realmente qué está ocurriendo allí. Tenemos esa famosa expresión “eres luz afuera, pero de la casa hacia adentro eres oscuridad”. Quería dar cuenta de ese adentro y de ese afuera. En pandemia, los estamos viendo, no podemos concebir no tener un lugar donde guarecernos, y, sin embargo, esa es la realidad de muchas personas en el mundo. Si tienes casa, a veces no puedes volver, si no la tienes, no tienes a donde ir.

Nélida Piñón me decía que en la familia está la bendición, pero también la maldición, un nido del bien y del mal.

Absolutamente. La podríamos ver en términos místicos, religiosos, como el lugar donde acontece al mismo tiempo Dios, el diablo, el cielo y el infierno y todos los que participamos en esa zona. Es el lugar de las primeras frustraciones, los primeros descubrimientos, las primeras promesas, las primeras premisas, las primeras decepciones, los primeros encuentros y malentendidos. Entonces, cómo no estar cargada de algo que es, a la vez, muy sagrado y que, urgentemente, pide ser cuestionado y ser reescrito. Se ha dicho que este libro es sobre padres, pero yo creo que es un libro sobre hijos. Hijos e hijas que se agarran de una narrativa familiar para trastocarla, desmitificarla y empezar a escribir sus propias historias a partir de un lenguaje propio también.

Sí, se ha dicho que tu libro destaca la figura del padre. No voy a tocar ese tema, sino señalar que también aparece la madre y a través de expresiones muy severas. En “Un lugar seguro” se lee: “Tiene a su madre alojada en la garganta”. Me imagino como un atasco, una espina. En otro, le dice: “Si pudiera, te ahorcaría”.

Es verdad eso. Yo también lo noté mientras escribía que las madres eran terribles, incluso hay dos hijas que las interpelan directamente. En el cuento “Correr” y “En un lugar seguro”. En “Correr” incluso cambia le persona narrativa y le responde: “Madre, basta”, y le habla al padre: “Padre, ojalá hayas podido levantarte y levantarnos”. El padre es una presencia, por supuesto, importante y fuerte, pero cuando un niño o niña se cae, a donde va a buscar refugio es a los brazos de la madre. Yo tengo una imagen de niños y niñas viendo a sus papás hablar con otras personas y estos niños, no soportándolos, van corriendo y las madres les abren las piernas... y quieren meterse allí. Esa vuelta imposible al útero materno. Qué tremendo depender tanto de otro corazón, qué tremendo querer que así sea también que uno vuelva a buscar ese amor. No es un amor incondicional, está mediado de cómo es uno y de cómo uno va a vivir su propia vida.

Y hay más, en “Despierto toda la noche” se dice: “Te puedes ir a la mierda, mamá, y no me des tu dirección”.

Sí. Son las expectativas de las madres. Por un lado, los hijos como que quieren reparar, con lo cual el hijo o la hija nace con una responsabilidad de vivir por su madre lo que ella no vivió. Entonces, hay madres fagocitantes y se oponen a todo lo que quieren sus hijos sin dejar que ellos y ellas alcancen su propia plenitud.

Tu lenguaje. Para mí, una prosa escrita a martillos, por sus frases cortas, a golpes de verbos. No tiene el coloquialismo descriptivo que se suele hacer en las narraciones. Más bien está provista de una fuerte pulsión poética, aunque tú has dicho que no le vas a la poesía.

Será porque a mí me encanta trabajar con el verbo. No me gusta abjetivar porque el adjetivo le resta imaginación al lector. Es una especie de control. Solemos leer quizás una literatura que abusa de ese control, de querer darle al lector, lectora, todo deglutido, puesto en la boca. A mí no me interesa darle en la boca, sino darle en la mano.