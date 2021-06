Documental rescata a Leonardo Padura

El documental ganador este año del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, categoría televisión, nació del “coraje” que sintió su autora, la joven Náyare Menoyo, al comprobar la presencia escasa del escritor y periodista Leonardo Padura en la cultura y medios de comunicación oficiales de Cuba.

Felipe VI le entregará el galardón hoy por Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora, emitido por el Festival Internacional de Cine de La Habana el 16 de diciembre de 2019.

“Es uno de mis escritores preferidos, de cabecera”, pero es “muy difícil de encontrar en Cuba, sus libros, de verlo en una presentación en los medios estatales”, explicó a Efe este martes Menoyo, de 25 años. Y eso que muchos profesores de la Facultad de Comunicación lo mencionaban, “no solo como un buen escritor, sino como modelo de buen periodista”.

Ella se fue documentando... Y mientras más leía de Padura, más la emocionaba, alguien “muy admirable”.

“Y el mismo coraje que me dio no encontrar nada de él en los medios –si gana un premio no sale–, me hizo querer hacer este documental”, con el que se graduó, comenta.

Le surge la idea, como trabajo de su tesis, un reportaje largo que fuera un poco biográfico, y que también sirviera para acercarlo a su público, su lado humano.

No sabría decir Menoyo por qué Padura está tan poco presente en los medios estatales. “No sé asegurar el nombre que tiene esto, pero Padura –dice– no es bien visto por un cierto sector que dirige la cultura cubana”.

Recuerda que la información cuando se le concedió el Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2015 fue de “dos líneas” en un noticiero. “No se le da el reconocimiento que merece. Es decir, algo pasa”, deduce.

También recuerda que la literatura y opiniones de Padura son “muy contestatarias” y ha sido “crítico” respecto al Gobierno cubano. Y su situación ocurre, agrega, también con otros intelectuales y periodistas que han expresado una posición contraria.

Es cierto que se proyectó en el Festival de La Habana, pero “no creo que el documental se vaya a poner en un medio de comunicación cubano”, admite la premiada.

El jurado apreció en su documental el valor de narrar, con altura y elegancia notables, las limitaciones de libertad de expresión.

Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España tienen por objeto reconocer la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y de las naciones con las que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Están patrocinados por el grupo industrial Suez, con una dotación de 6.000 euros y una escultura del artista Joaquín Vaquero. Además, el galardón Don Quijote está dotado con 9.000 euros y una escultura de Xema Teno.

El dato

Anual. Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España se conceden desde 1983. Fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española (AECID).