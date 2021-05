Gladys ‘Lala’ Fernández: “La arcilla siempre está en diálogo con mis intenciones”

Las manos guardan mucha memoria de nuestras vidas, como individuos, pero también como civilización en la historia. Un acto primigenio es, por ejemplo, haber amasado la arcilla y llevarlo a una comunión con el fuego. Es el milenario rito creativo del alfarero.

La artista ceramista Gladys ‘Lala’ Fernández nos recuerda ese rito. Actualmente expone la muestra presencial “Germinal” en Miraflores. La exposición reúne una serie de piezas que dan cuenta, por un lado, de cómo en la arcilla cobra forma aquello que germina en la cabeza y en el corazón de la artista y, por otro, es un retorno a la naturaleza, a los orígenes, como dice ella, “la arcilla y su hermano el fuego”. Para Gladys Fernández, modelar el barro también es una forma de retratarse.

“Mi trabajo es intuitivo, pero dentro de los resultados se pueden ver algunas formas constantes. Con el tiempo, he tomado en consideración que mucho de mi carácter, mi lado cuidadoso y de contención con las personas y lo que hacen se refleja en mis formas”, explica.

“Ellas −agrega− son el resultado de un proceso largo y de cuidado en el trabajo con la arcilla, muy similar a la germinación. De ahí el término que se tomó para titular la exposición”.

¿Intentas llevar el tema del origen a tus piezas de cerámicas?

De alguna manera vuelvo al origen, pues el trabajo con la arcilla me lleva a sentirme muy vinculada a la naturaleza. Me interesa sentirme en armonía cuando trabajo. E l resultado, cuando por fin saco las piezas del horno, es reflejo de mis horas en el taller, que son meditativas, aprendo mucho y las considero como lecciones para los siguientes pasos en los trabajos de creación.

¿Qué símbolos trabajas?

Como te mencionaba, mi trabajo es intuitivo. La selección de piezas dentro de la muestra tiene elementos en común. Las formas esféricas y curvas, por ejemplo, son muy dominantes en mis piezas. A veces son parte de una enorme sensación de expansión, pero otras veces son símbolos de lo que más quiero, como mis nietos o mis hijos.

Muchas de tus piezas tienen una textura como vínculo de la materia y el humano que la modela.

La textura de las arcillas en mi trabajo es un aspecto muy importante. Muchas veces trabajo por algunos días amasando y preparando pastas, en este proceso voy pensando en las formas. Es en esta etapa en la que el vínculo con la materia es muy fuerte. Al levantar una pieza nueva, puedo proyectar, según la textura que va surgiendo, ideas de esmaltes. Una cosa se encadena a la siguiente, pero el punto de partida es la arcilla y cómo la siento en mis manos al trabajar. Otras veces, el punto de partida es algún hecho personal o una historia, pero siempre la arcilla influye y genera un diálogo con mis intenciones.

Tienes una comunión con la arcilla...

Sin la arcilla, simplemente no sería ceramista, y de igual importancia considero a su hermano, el fuego. Como lo mencioné antes, el punto de inicio es ’'mi semilla’'. Con el tiempo, el trabajo con la arcilla me ha dado muchas lecciones. Ella es mi maestra, me ha enseñado sobre la vida y sobre mí misma, me ha mostrado mis errores y aciertos. Hace poco me preguntaron sobre el agradecimiento, y lo primero en lo que pensé fue en la vida, en mi familia, mi esposo y mis hijos, los que me permitieron conocer la cerámica, que me ha dado otra manera de entender lo que me rodea y agradecer cada día, con lo bueno y lo malo.

El dato

“Germinal”. Se exhibe en Laboraleatorio Espacio de Arte, calle Manuel Bonilla 105 A, Miraflores. Horario: de lunes a sábado de 12 m. a 7 p.m. Hasta el 29 de mayo.