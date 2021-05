Javier Cercas: “Siempre hay que luchar contra las mentiras del poder”

No es un policial, pero tiene mucho de policial. No es política, pero está cargado de hervor político. La nueva novela de Javier Cercas, Independencia (Tusquets), situada en 2025, trae a Melchor Marín, el policía protagonista de su anterior novela, Terra Alta. En este caso, investigará una extorsión sexual a la alcaldesa de Cataluña. La historia se convertirá también en un retrato de la poderosa élite económica y política que anima el deseo independentista de esta región española.

Al principio de la historia, Casas, Vidal y Rosell son una suerte de cachorros vargasllosianos, en este caso de la élite catalana, muchachos formados para ejercer el poder. ¿Coincides en esa lectura?

Sí, por supuesto. Bueno, los cachorros de Vargas Llosa son jovencitos, estos son mayores, aunque parte como jóvenes. Es verdad, tienes razón...

Además, están en un centro exclusivo de estudios, ESADE.

Exacto. Tienes toda la razón, no lo había pensado. Sí, la novela tiene bastante de retrato social duro de una élite económica enquistada en el poder; tóxica, como todas la élites económicas en el poder. En última instancia, tiene lo que dice la editorial del libro, que es un alegato furioso contra la tiranía de los dueños del dinero y de los amos del mundo. La democracia es el mejor invento para protegernos de ellos. Tienes razón, hay un retrato de esa élite.

El rasgo policial de la novela, porque tiene otros rasgos, ¿era el mejor camino para hurgar la política?

No lo sé, es el camino que yo he encontrado. Yo no sé si esta es una novela policial. Borges decía que todas la novelas son policiales. Yo, al menos, puedo decirte que las mías lo son, siempre; las mías y las que a mí me gustan, en la medida en que en todas hay un enigma y hay alguien que quiere resolverlo. Tú mencionabas a Vargas Llosa, la novela La ciudad y los perros es una novela policial desde este punto de vista. Simplemente yo no buscaba escribir novelas policiales, resulta que el protagonista es un policía, eso es cierto y toda Terra Alta e Independencia giran en torno a este policía. Y es verdad que el hecho de que él investigue un caso ambientado en la élite política económica barcelonesa es lo que permite la indagación de ese mundo, mundo corrupto, violento, de un cinismo feroz.

Melchor Marín, que tiene una historia un poco maldita, aquí es una mamá, está abocado también a cuidar a su hija.

Es que Melchor Marín es un personaje esencialmente contradictorio, como lo somos todos de algún modo. Los seres humanos somos contradictorios por definición. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Melchor es así. Alguien lo ha definido como un buen mal policía, como don Quijote que era un loco cuerdo. Es bueno, muy bueno con los buenos; y malo, muy malo con los malos. No lo busqué, me salió así.

Eso que le dice su padre a Ricky Ramírez: “Arrímate a los buenos y serás uno de ellos”, en la novela está planteada como filosofía de vida.

Sí, una filosofía catastrófica de vida. Lo has dicho muy bien. Si yo tuviera que definir esta novela en cuatro frases, diría esta es la historia de un hombre que busca la independencia personal, individual de la manera equivocada. Le hizo caso a su padre y lo que hace la élite económica con Ricky es lo que suelen hacer estas élites con quienes se acercan con esos propósitos a ellas. Es decir, utilizarlos para sus propósitos perversos y luego usarlos como papel higiénico.

Corre un hilo como de tragedia griega, mientras que Ricky buscaba su justicia, Melchor Marín encuentra en el camino la suya.

La vida es así, ¿no? Es puro azar todo. No sé si es el destino, o azar es el nombre que le damos al destino. Melchor se ha pasado obsesivamente años buscando a los asesinos de su madre y va y los encuentra por casualidad. Sí, hay algo de tragedia griega allí.

La independencia, en su concepto social, histórico, nos lleva a ser libres, pero en la historia de la novela es paradójica. ¿Nos conduce al nacionalismo?

Es una palabra polisémica. Aquí, en Cataluña, se le da un sentido político y lo tiene, como lo tiene en otro sitio. Pero también hay otros sentidos, personal, individual. Creo que la palabra “independencia” tiene casi todos los sentidos positivos, excepto el político. Yo, políticamente, soy dependentista porque creo que cuando más dependamos unos de los otros, mucho mejor. Por eso soy un partidario fervoroso de la Unión Europea. La idea de la independencia política es una idea, como tú dices, vinculada al nacionalismo que a principios del siglo XIX, cuando nace, es revolucionaria, emancipatoria, progresista y que en el siglo XX se ha convertido absolutamente tóxica y esclavizadora, como demostraron las dos guerras mundiales. En el fondo, la novela no es una novela política, pero sí tiene una lectura política. Es decir, lo que le ocurre a Ricky es una metáfora de lo que ha ocurrido en Cataluña en estos años.

Vivales, amigo de Melchor, mira películas del western. ¿La metáfora es que el dinero es en la política lo que es una pistola en el western?

Claro, el dinero siempre ha sido el poder. Pero eso no es excusa para que el poder político no lo controle. A los políticos los elegimos para que controlen, domestiquen, sujeten la voracidad insaciable del dinero. Y la gente que tiene dinero lo que quiere es controlar a los políticos, pero los políticos no tienen por qué dejarse controlar. Y si se dejan controlar, nosotros tenemos que echarlos y elegir a otros.

El pasado es peligroso en tanto se lo manipula...

Eso es lo que pretende siempre el poder. El poder siempre pretende construir un pasado a su medida y para sus propósitos, porque sabe que para controlar el presente y el futuro hay que controlar primero el pasado. Por eso, nuestro deber como ciudadanos es negarnos a las manipulaciones del poder, de cualquier poder. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es luchar contra las mentiras del poder.