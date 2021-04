María Dueñas: “Mis personajes tienen sombras como los seres humanos”

La escritora española María Dueñas (Puertollano, 1964) señala que mientras escribía Sira, su nueva novela, se desató la pandemia del Covid-19, pero ella cuidó que el dolor y el horror no se filtraran en sus páginas porque, precisamente, esta era una novela de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial y no quería que tenga marcas deprimentes. Así lo manifestó en la conferencia virtual que ofreció ayer para presentar Sira, secuela de su novela anterior, El tiempo entre costuras, ambas publicadas por Planeta.

En El tiempo entre costuras aparece Sira, cuyo nombre completo es Sira Quiroga. Es una joven modista que ante el golpe de Estado de 1936 deja Madrid, abandona a su madre y a su novio para irse con otro y se instala en Tetuán. Allí establece un taller de alta costura adonde llegarán funcionarios de Francisco Franco y también se relacionará con agentes del servicio secreto británico para quienes colaborara en España.

En Sira, acabada la Segunda Guerra Mundial, la joven costurera, menos inocente, tratará de reconstruir su vida. Tiene que enfrentar las adversidades y el futuro.

“El libro entero va a ser casi el proceso de reconstrucción en que ella va evolucionando cada vez más, como mujer y como ser humano. Ahora ya no se deja arrastrar con tanta facilidad, está más madura, pero también más endurecida por las circunstancias de la vida, más crítica ante todo lo que se le ofrece. Además, va a tener un hijo y eso le carga de responsabilidades”, explicó la autora.

María Dueñas también comentó que su forma de escribir una novela, en la que ensambla historia y ficción, no es tanto sumar palabras, sino vivir la experiencia de concebirla y componerla. Y cuida también que la documentación que acumula no entorpezca la trama, los personajes ni al lector.

“Escribir no significa poner capítulo uno y arrancar la primera frase. Para mí una novela es un proyecto mucho más grande que me lleva a documentarme, a viajar, a leer, escuchar un determinado tipo de música, conocer gente, visitar lugares muy concretos y así es como se va componiendo. Lo de juntar una palabra con otra es una parte de la composición de la novela, pero no es todo”, enfatizó.

Asimismo, valoró la fuerza y potencia de las historias que vienen a través de la literatura y de las artes.

“En algunos momentos de nuestra vida –subrayó–, las historias ajenas vienen en la literatura, el cine o, como en la antigua tradición, contar historias alrededor del fuego. Yo creo que las historias tienen una capacidad imponente para sacarnos de nuestra realidad y acompañarnos y trasladarnos a otras dimensiones. A veces nos proporcionan evasión, a veces reflexión o nos conmueven. Yo creo que las buenas historias no nos dejan indiferentes porque nos trastocan de alguna manera”.

Consultada de cómo perfila sus personajes, María Dueñas se explayó en explicar que ellos deberían ser a imagen y semejanza de los seres humanos.

“Yo intento que mis personajes tengan la mayor carga posible de humanidad. No me interesa que sean meras siluetas que se van moviendo entre las páginas. Yo me esfuerzo por crear personajes que tengan sombras como tenemos los seres humanos. Pues tenemos zonas oscuras y tenemos también momentos luminosos, cosas muy claras, pero también tenemos incertidumbres”, detalló.

Confesó que no le gustan los personajes arquetípicos, como son los héroes y heroínas, que todo lo hacen en positivo y todo lo logran.

“Esos no me interesan porque así no somos los humanos. Los humanos vamos peleando día a día para salir a flote, cada quien en sus vidas e historias”, afirmó María Dueñas.