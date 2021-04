Piura: presentan libro “Mayushin y los espíritus de la Ayahuasca”

Percy Ipanaqué presentó su nueva novela denominada “Mayushin y los espíritus de la Ayahuasca”, a través de la cual invita a viajar al lector a un mundo paralelo, es decir, a lo espiritual y a los orígenes del ser humano. En la novela, el personaje principal, tras tomar la Ayahuasca, va en busca de su templo interior.

El escritor y abogado nacido en Ucayali, quien reside en Piura, cuenta que la novela narra las aventuras de una noche de toma de Ayahuasca en casa del brujo Fernando Barbarán, quien junto a sus nietos van guiando y dando una explicación sobre la cosmovisión shipiba coniba, su relación con la naturaleza y el mundo occidental.

“La novela es una búsqueda interior de desmitificación de que el mundo espiritual no nos pertenece. Que es algo ajeno a nosotros. Pues todo lo contrario, lo espiritual está en nosotros, si no que con el mundo rápido y pragmático que tenemos no lo vemos. Hacemos caso a la razón, pero no a la intuición”, refiere Percy Ipanaqué.

El letrado revela que Mayushin, en sí es Pucallpa. Hay una cosmovisión shipiba: May que significa tierra y Yushin que significa demonio. Es decir, tierra de demonios, tunches, yacurunas, etc., pero que con el diluvio universal fue sepultada. Ya en una versión quechua viene a aparecer Pucallpa, que es Pica como significado roja y allá, tierra. Mayushin es la idealización de El Dorado perdido en la selva. Ronin es la gran serpiente creadora del universo. Un parangón con el Dios cristiano o el inti incaico.

“La Ayahuasca es una soga. Una liana que crece como enredadera en forma de culebra, la misma que preparada y convidada como se debe limpia cuerpo, alma y mente. Va al mundo espiritual”, asegura.

Finalmente, Ipanaqué Navarro, quien fue uno de los ganadores del premio nacional de poesía, informó que viene ultimando detalles de su última novela “El señor Rector”, “muchos ya me piden publicarla, pero la literatura es trabajo arduo de alfarero. Será porque el tema va a sacar ronchas en ciertos personajes ligados a la Universidad Nacional de Piura”, asegura.