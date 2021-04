El arte va en rescate de la Casa Sojo

Seis artistas plásticos peruanos se suman al esfuerzo de la Asociación Cultural Sojo, de Sullana, Piura, para ir al rescate de una belleza arquitectónica, la Casa Sojo. Este inmueble histórico, ubicado en el valle del río Chira, está en peligro, pues la incuria, los estragos sucesivos del fenómeno El Niño y el abandono la han puesto en riesgo de venirse abajo.

Los artistas Víctor Delfín, Ramiro Llona, Víctor Pimentel Gurmendi, Alberto Quintanilla, Carlos Runcie Tanaka y David Villalta han entregado sus obras para que estas sean impresas en platos de porcelana fina y formen parte de una hermosa colección cuya venta servirá para los trabajos de restauración de la citada casa.

“Nosotros estábamos en emergencia desde los años 70, pero ahora estamos en UCI. No paramos, es que queremos salvar este patrimonio. No tenemos recursos, por eso estamos haciendo esta colección. Es la primera vez que realizamos una cosa así, para que la casa no se caiga”, afirma Carlos Checa, directivo de la Asociación Cultural Sojo, entidad encargada de la conservación del inmueble.

Esta campaña para el rescate de esta casa, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el año 1974, consistió en convocar a artistas peruanos con el propósito de crear con sus respectivas obras la citada colección. Las pinturas han sido aplicadas a platos de 31,5 centímetros de diámetro y fina porcelana cuya calidad exigía un trabajo especial, que tuvo que encargarse a la reconocida empresa china Auratic.

“Esta es una iniciativa solidaria. Requerimos que los interesados se suscriban a la Asociación Cultural Sojo para adquirir esta hermosa colección, con que también queremos celebrar el bicentenario”, detalla Carlos Checa.

Quienes adquieran la colección, que consta de seis platos, recibirán un certificado de donación válido para deducir impuestos.

La historia

Esta hermosa casa fue construida entre los años 1906 y 1910 y pertenecía a la afamada Hacienda Sojo, cuyos propietarios datan desde tiempos de la colonia. Está edificada sobre un promontorio cuya vista da hacia el río Chira, cerca de la huaca La Mariposa.

El diseño del inmueble es Ginocchio Alburquerque, natural del mismo Sojo, pero de descendencia genovesa y hecho profesional en Italia.

Según los entendidos, el estilo de la casa es “ecléctico palladiano”. En su construcción se utilizaron materiales y técnicas innovadoras para su tiempo, como ladrillos y vigas de acero, sin dejar de utilizar material tradicional como la quincha de algarrobo, adobe y caña de Guayaquil.

Esta casa hacienda fue afectada por la Reforma Agraria y después, ante las crisis de campo y la economía, fue abandonada. La Asociación Cultural Sojo desde entonces lucha para preservarla. Según Carlos Checa, en el futuro, la Casa Sojo debe convertirse en un centro cultural, un museo de la cultura tallán y un destino turístico, tanto nacional como extranjero.

Es buena noticia que el arte vaya en rescate de un inmueble con historia.

El dato

Suscripción. Los interesados en adquirir la colección pueden suscribirse en el siguiente link: www.casasojo.com, o escribir al siguiente correo: cultural.sojo@gmail.com.