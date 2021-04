Periodista José Vásquez Cárdenas presenta “Vivo o muerto”, libro sobre Alan García

El suicidio del expresidente Alan García, ocurrido hace dos año el 17 de abril, a todos tomó por sorpresa. Un amanecer en que ya había salido el sol, pero el fatídico suceso dejó muchas aspectos en sombras. El periodista José Vásquez Cardenas (Cusco, 1984), intenta echar luces sobre esa tinieblas con el libro “Vivo o Muerto ¿Qué paso el último día de Alan García?”, (Ed. Mitin).

José Vásquez Cárdenas es egresado de la universidad Jaime Bausate y Mesa. Realizó documentales para TV Perú y actualmente trabaja en el área política de Latina Noticias. “Vivo o muerto” es su primera publicación escrita.

El libro será presentado el jueves 15 de abril, con las palabras de Kathy Subirana y el autor. La cita en el Facebook Live de la editorial Estruendomudo. Hora: 5:30 p.m. Acceso libre.

A pesar que todos los medios de comunicación transmitieron durante el día entero, cada incidente entorno a la muerte del expresidente Alan García el pasado 17 de abril del 2019, enormes dudas y sombras se generaron hasta el punto de convertirse en teorías conspirativas. “Vivo o muerto” intenta desterrar todas esas falsas noticias, pues narra, minuciosamente, todo lo ocurrido ese fatídico día para la política peruana.

El periodista recoge testimonios de los agentes de la Diviac, del personal de seguridad del Estado y del personal de trabajaban ese día en el domicilio del exmandatario. Todos ellos ayudan a reconstruir el minuto a minuto del último día de Alan García.

Los documentos y pericias obtenidos en la investigación también ayudan a resolver algunas incógnitas que hasta la publicación de este libro no habrían respuesta. ¿Por qué no se escuchó el disparo que hizo el líder aprista dentro de su habitación? ¿Falleció dentro de la casa o en el hospital? ¿por qué no había rastros de sangre en la camioneta donde lo habrían trasladado de emergencia? ¿Por qué decidieron cremar su cuerpo y no levantarle una tumba? “Vivo o muerto” busca absolver estas preguntas e incluye una serie de fotografías inéditas que seguro despertarán algunos enigmas.

Según el libro, la dos trabajadoras del hogar confesaron que la chapa de la puerta de la habitación del expresidente estaba averiada y no podía ponerse seguro por dentro, entonces ¿cómo ese 17 de abril, los agentes de la DIVIAC no pudieron abrirla para detener a Alan García? O ¿por qué el fiscal de Miraflores a cargo de la investigación de la muerte de García, no fue informado de que había un vídeo grabado por la policía? “Vivo o muerto” se propone en responder sobre quien, se dice, prefirió el suicidio antes que enfrentar a la justicia.