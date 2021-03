Mujeres en la urbe de Valia Llanos

La ciudad siempre ha estado en el pensamiento de Valia Llanos, tanto que pensaba estudiar arquitectura. Sin embargo, optó por estudiar pintura en la Escuela de Bellas Artes. Pero la ciudad seguía allí, así que, egresada de Bellas Artes, estudió Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Privada del Norte-UPN. En ella se abrazaron ambas vocaciones.

Y ambas vocaciones han dado lugar a que ahora Valia Llanos (Lima, 1981) inaugure su primera muestra presencial con el título “Reflexiones bizantinas, mujer, ciudad y muerte” , diez lienzos y doce acuarelas en las que se aprecian personajes femeninos en contextos y espacios de la ciudad.

La exposición se inaugura hoy en la galería Martín Yépez del Centro Histórico de Lima, avenida Nicolás de Piérola 938-Plaza San Martín, a las 4:30 p.m. También será presencial y se cumplirán todos los protocolos sanitarios.

La artista explica que el título y el tema de su muestra vienen de otra imagen, de aquellas pinturas clásicas y renacentistas en que, de manera recurrente, aparecen escenas en las que si no son ultrajadas, son raptadas o son utilizadas como motivo de agitación social.

“Entonces, cuando empecé a trabajar la figura humana, partiendo de esos personajes de las pinturas clásicas y renacentistas, simplemente quise darles una atmósfera distinta, que cambie un poco esa idea en la que fueron creadas en las pinturas originales. Allí es que empecé a ubicarlas en lugares más cercanos a mis vivencias, que es la ciudad de Lima”, dice Valia Llanos.

Y es verdad. Sus personajes están siempre en contextos urbanos, sobre todo de la arquitectura limeña .

“Lima es caótica, es desordenada y existen conflictos, a mí modo de ver, muy fuertes entre el peatón, el usuario y la persona que vive la ciudad y su imagen urbana. Ese conflicto está allí a pesar de que tú la quieras y tengas sentimientos de pertenencia a ese espacio”, detalla Valia.

Sus personajes femeninos, dibujados y trazados con fuerza, sobre todo en los lienzos, parecen estar siempre en una actitud reflexiva.

¿Tienen carga erótica?

Sí, en algunos. Pero no es tema central ni la mujer es mi tema principal en mi pintura. En esta muestra sí. Las he pintado con otra atmósfera y connotación en que han sido hechas las pinturas originales, pero eso sí, he respetado el lenguaje corporal femenino, de allí los desnudos. Quiero que se piense en la situación de la mujer sin intención de un discurso de género o feminista.