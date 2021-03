Realizadora Maggie Zacarías trabaja largometraje “El grito de la marea”

Maggie Zacarías Mandujano es una joven peruana que se trazó un horizonte. Viajó a Argentina para seguir sus estudios universitarios. Su vocación artística la orientó a estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires y fotógrafa de la Escuela Nacional de Fotografía Argentina. En ese campo, también estudió dirección de actores, edición y guión. El lenguaje visual fue su desafío.

Tanto en Lima como en Buenos Aires, ha ganado experiencia en trabajos televisivos. Ha pasado por diferentes cargos en producciones de cine independiente que han participado en muestras y festivales de Argentina, como directora de fotografía del cortometraje “Entrañas”, que destacó en el Festival Internacional de Cortometrajes UNCIPAR 2018.

“Actualmente –dice Zacarías Mandujano- estoy trabajando mi primer largometraje, “El grito de la marea”, una película peruana con participación argentina y chilena”.

Pero no es todo. Si se controla un poco la pandemia, estrenaría por el año del Bicentenario del Perú “Lukuma y la esfera mágica del tiempo”, un proyecto para niños que combina el streaming, el audiovisual y el teatro.

El largometraje

Su largometraje “El grito en la marea” está situada en Lima, en la playa de San Bartolo, entre otras locaciones.

“Julieta y Fiorella vuelven al balneario de San Bartolo para enfrentarse a un pasado silenciado; buscar al hombre que abusó a Julieta y hacer justicia. Pesadillas y flashbacks develan la verdad, una verdad que Fiorella no quiere encarar. Aunque no logran justicia, viven un viaje sanador, explica la sinopsis Maggie Zacarías.

La película ensamblará el drama con el policial y el thriller psicológico. Según la joven cineasta, está basada en hechos reales. El filme dice estar planteado desde esa perspectiva, de las víctimas.

En su etapa de desarrollo, ha ganado el padrinazgo de la Asociación de Directores de Cine Argentino-PCI en el pitch MAFICILAB del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn. El jurado destacó que “El grito de la marea, tiene un compromiso con un tema tan complejo, por la sutileza y delicadeza de abordar la violencia sexual desde la estética cinematográfica, porque queremos generar lazos con las compañeras latinoamericanas, porque lo que no se nombra, no existe y ya no nos callamos más”.

Su directora y guionista quedó dentro de los mejores guionistas de Iberoamérica en el 8vo Laboratorio Internacional de Guion de Colombia; ahora es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Industria Lab Cinelebu (Festival Internacional de Cine de Lebu - Chile).

En el 2019, un primer teaser participó en el Festival Internacional Cine Próximo y fue de los cinco teasers más votados por el público.

La Ñusta Films, productora del proyecto, se encuentra en la búsqueda de financiamiento peruano para concretar el rodaje.