Andrea Gago: “La ilustración también cuenta la historia”

Cuando aún era una niña, solía trazar con su lápiz líneas sobre las hojas blancas de su cuaderno. Esas líneas perseguían un sueño entonces no confeso: ser ilustradora. Con los años, los estudios y sus ilustraciones, el sueño llegó. Andrea Gago ha sido seleccionada entre más de 3 mil ilustradores del mundo para ser una de la 70 elegidas a exhibir sus dibujos en la Feria del Libro Infantil de Bolonia , la más grande feria del planeta sobre libros para niños. Antes, otra peruana que recibió este reconocimiento fue Issa Watanabe, en el 2018 y 2020.

La vida de Andrea Gago (Lima, 1986) fue seguir y persistir en el curso de las líneas de su lápiz escolar. Sabía que sus más grandes tentaciones eran artísticas, pero lo de ilustradora no estaba claro.”Ingresé a estudiar diseño gráfico en el Instituto Peruano de Publicidad. Terminé la carrera, pero no estaba muy animada. Quería hacer cosas manuales, dibujar, llevé talleres, era el bicho de ser ilustradora”, detalla Andrea Gago.

Pero todo se hizo luz cuando viajó a Buenos Aires y asistió a un encuentro de diseñadores, en Palermo. Allí descubrió los libros ilustrados de la editorial Pequeño Editor.

“Allí vi libros distintos a los que había visto; además de ilustrados, eran libros objetos, artísticos”, narra la artista.

Cuando revisó la vida de los autores, se enteró de que muchos de ellos estudiaron arte. Ella postuló a la Facultad de Arte de la PUCP y aprendió también cerámica. “Es que siempre estaba buscando mi lenguaje. Cuando asistí al Encuentro de Ilustración Imaginario, que se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo, decidí en ser ilustradora”, refiere.

Andrea Gago, además de publicar su libro La discusión (Ed. Polifonía), ha ilustrado libros del sello Panamericana y Fondo de Cultura Económica. Lleva a la muestra de Bolonia cinco dibujos, cada uno de ellos recrea cinco animales peruanos: el zorro, coatí, ronsoco, perro peruano y sajino. Todos ellos forman parte de la serie “Un libro”, pues todos ellos, caricaturizados, humanizados, tienen entre manos el libro Ser o no ser . Dibujados en ambientes interiores de una casa, como si las ilustraciones se reencontraran con su vocación extraviada de diseñadora.

Dibujo. El perro peruano, uno de sus trabajos elegidos. Foto: difusión

“No sé si es una marca, debe ser por lo mismo de la pandemia que la pasamos encerrados. Pero sí, en la ilustración he encontrado como el punto medio entre el diseño y lo artístico”, explica Andrea.

Como ilustradora, no cree que la imagen compite con el texto. “Se complementan. Hoy en día se busca que la imagen no sea solo un adorno. No esté allí para decir lo mismo que el texto. Ella ofrece detalles que no dice el texto. La ilustración también cuenta la historia”, concluye Andrea Gago.