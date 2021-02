Luz María Carriquiry: “Chabuca Granda es como un abanico”

Una voz limpia, transparente. Siempre alada. Luz María Carriquiry nos devuelve a Chabuca Granda en homenaje a los cien años del nacimiento de la musa peruana. Ha grabado, con la guitarra de Ernesto Hermoza, el cajón de Gisella Giurfa y el violín de Rolando Assante, “Chabuca viva”, un hermoso CD en el que recoge diez canciones de la autora de “La flor de la canela”.

“Nunca pensamos grabar este disco. En realidad, se hizo en el camino , entre la ida y vuelta del Festival Mono Núñez, en Colombia, adonde fuimos invitados a ofrecer un concierto en diciembre del año pasado con temas de Chabuca. A la vuelta, en caliente, nos animamos a grabarlo”, dice Luz María Carriquiry, formada como cantante en Chile.

El CD “Chabuca viva”, con arreglos de Ernesto Hermoza, reúne “El dueño ausente”, “El puente de los suspiros”, “Coplas a fray Martín”, “Un río de vino”, “El surco”, “María landó”, entre otras. El CD, más las imágenes, frases e historias de las canciones forman parte de una muestra que se exhibe en la web de la UPC (ver dato).

Luz María Carriquiry anteriormente ha grabado, en grupo, “Sin líneas en el mapa” (2001), “Perseverante” (2004) y “Hay locuras” (2010); y como solista, “Darte Luz (2017) y el single “Florecer” (2020).

¿Qué reconoce en las canciones de Chabuca que ha grabado?

La poesía, la forma de hablar del Perú, de su gente. Para mí, lo grande que hay en las canciones de Chabuca es ese amor por el Perú. Ese atrevimiento de ir más allá, de romper los esquemas de la música criolla tradicional. Para su época, por ejemplo, hizo música afroperuana. Además, el aspecto social.

¿Cuál fue el criterio de selección de los temas para que sean diez canciones?

Eso fue lo difícil. Como te dije, el disco fue ocasional. Claro, para el concierto elegimos los temas más conocidos o los que a mí me han marcado, como “María landó”, que es una canción que reivindica a la mujer. Si hubiera sido un tríptico, hubiéramos elegido más.

Siempre la he escuchado con temas de la canción latinoamericana, ¿cómo adecuar la voz al tono de Chabuca?

Las canciones se convierten con cada intérprete. O sea, uno toma la canción y la hace suya. Yo nunca he creído en cantar como tal o cual, imitar a alguien o decir, bueno, voy a hacer los temas de Chabuca y los voy a cantar como ella. No, yo las canto como Luz María, como las siento y la forma como me atraviesa esa música.

Cantar es una forma de creación en el plano de la voz...

Claro que sí. La voz es un instrumento más que va creando en el momento en que se está cantando. Cada persona tiene una forma particular de cantar y también un sentimiento especial por esa canción. Yo, por ejemplo, jamás cantaría lo que no siento. Para mí es importante la canción que elijo, el tema, la poesía que trae esa canción. Por eso, siempre hice canción de autor.

¿Cuán cierto es lo que dicen de que Chabuca es expresión de lo criollo?

Ella tenía un estilo propio y rompió paradigmas. Ella como que instauró una nueva música peruana. Y si quieren decir criolla, trajo una nueva ola de música criolla, pero también hacía música andina, afroperuana. En sus canciones, habla del Perú, te muestra sus personajes, sus paisajes y también los problemas sociales. En eso, Chabuca es como un abanico.

Pero Luz María Carriquiry también es creadora de canciones. Desde la admiración, le ha escrito a Chabuca la siguiente décima: “Le cantaste a tu país/ a su gente y su paisaje/ a su hermoso mestizaje/ hecho de caña y maíz/ Le cantaste a tu raíz/ con honesta rebeldía/ y en tu bella melodía/ siempre estuvo reflejada/ la verdad de tu mirada/ que se volvió poesía”.

El dato

La muestra. Puede verse en la web de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): https://cultural.upc.edu.pe/arteycultura/chabuca-viva.