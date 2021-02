Jesús Nerdgeeks: “Los superhéroes también pueden contar temas extremadamente personales”

Desde hace más de una década, con el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel, somos testigos de un gran número de series y películas basadas en cómics, mangas y de la expansión de franquicias como la de Star Wars. Esto no hace más que demostrar que la cultura pop y el mundo geek están más vigentes que nunca, atrayendo a nuevos fanáticos de todas las edades.

El exitoso estreno de WandaVision, el cierre majestuoso de la segunda temporada de The Mandalorian, las ansias por ver el Justice League de Zack Snyder y el anuncio de los próximos estrenos de Disney+ hacen que también nos remitamos a buscar referentes que nos ayuden a entender un poco más sobre estas historias para no quedarnos solo con los estrenos, sino conocer sus orígenes y en los cómics o libros que se basan.

Dentro de las propuestas que podemos encontrar en YouTube, destaca el canal NerdGeeks de Jesús Peña. Un geek de corazón como él mismo se define, que, con una gran cantidad de lecturas en su haber, analiza, recomienda y reseña cómics y mangas de distintos autores; historias de Marvel, DC y Star Wars, así como las obras de Stephen King.

Además, junto a José Carlos Benavides, conduce el podcast Supergods, que estrena nueva temporada el lunes 15 de febrero. Un espacio que ha sabido ganarse el cariño de sus oyentes y que mantiene al tanto de las últimas noticias del mundo geek.

Conversamos con Jesús sobre su canal, de cómo el estreno de series y películas de superhéroes ayuda a que más personas se animen a leer cómics, del potencial que tiene este formato para contar una historia y del crecimiento del mercado peruano. Además, dejó unas recomendaciones de lecturas para adentrarse al mundo geek.

Jesús Peña tiene 30 años y es analista de transformación digital. Su trabajo lo alterna con el de generar contenido para su canal de Youtube y redes sociales. Foto: Cortesía

Vayamos un poco al inicio de todo. ¿Cuál y cómo fue tu primer acercamiento al mundo de los cómics, mangas y animes?

Tengo la suerte de que mi padre sea un otaku, por así decirlo, desde hace mucho tiempo, y él siempre trataba de hacerme ver animes. Yo los veía con normalidad, como los Caballeros del Zodiaco, Rurouni Kenshin y Súper Campeones; pero también me enseñaba algunos que no pasaban en la televisión peruana. Creo que a partir de ahí empezó a nacer ese espíritu geek.

Luego, hace muchos años llegaron a Perú las Pepsi Cards, y con eso, el tema de Marvel comenzó a calar cada vez más en mí. También con las películas de Batman, en especial las de Michael Keaton, y así poco a poco fui interesándome, pero sentía la necesidad de que quería más.

Durante el colegio y la universidad siempre me fascinó bastante el mundo geek, pero siento que no se explota al 100%. A veces, nos quedamos en lo elemental, que puede ser una película o una serie y no nos damos cuenta de que estamos probando únicamente la entrada de un plato exquisito que realmente te puede gustar.

Imagino que esto último, el quedarnos solo con la entrada de algo más amplio, es parte de lo que te animó a generar contenido sobre el mundo geek

Sin duda. El inicio, más o menos, del canal fue por eso. Muchas veces me reunía con amigos y varios me decían: “A mí no me gusta el anime porque es muy infantil”. Yo les preguntaba: “Espera, ¿has visto, por ejemplo, Monster de Naoki Urasawa o Death Note?”. Me respondían que no y así entraban a este mundo.

O unos amigos que me decían: “Quiero leer Batman, pero no sé por dónde empezar”. Esto porque en el mundo del cómic no es que sencillamente empiezas desde el número cero o uno y continúas, porque es muy difícil y te vas a aburrir en el transcurso; lo mejor es agarrar una historia única para que te vayas enganchando.

Entonces, yo les daba algunas recomendaciones para que inicien. Poco a poco me fue gustando esto. Mis propios amigos y familia, y a partir de un video que subí a YouTube, explicando una guía de lectura de los libros de Stephen King, me pidieron hacer más contenido del mundo geek, de los mangas, comic y libros de la cultura pop. A partir de ahí nació el canal.

Muchos fallan en asociar a los comics y mangas como una lectura menor y más para un público infantil, pero con el boom de las series y películas producidas del UCM o Star Wars, se está demostrando lo contrario

Eso a mí me encanta. Más aún con la llegada del Universo Cinematográfico de Marvel; muchas personas que antes no consumían comics ahora los están leyendo. Se ven interesadas en personajes como el Capitán América, Ironman e incluso con otros de segunda línea que antes ni siquiera le daban la debida importancia, como los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que ahora son un fenómeno.

El mejor caso ahora es el de WandaVisión y de todo lo (demás de series de Disney+) que vamos a tener. Ellos también son personajes de segunda línea que se han vuelto súper importantes y hacen que la gente vaya a los comics para saber qué más aventuras o misterios tienen.

En esa línea, dirías que este es el mejor momento para adentrarse en el mundo de los cómics, mangas y la cultura geek

Sin duda. Yo hace unas semanas pude entrevistar a Tom King, escritor de La Visión, con el que ganó el premio Eisner —como el Óscar de los comics—, que es una obra en la que se basa muchísimo la serie. Le pregunté si sabía el potencial que tenía este personaje y dijo que no, que lo había descubierto recién al escribirla.

Entonces, las personas que ahora ven la serie van a buscar el cómic y buscar esta historia, que para mí es increíble, y se van a dar cuenta del poder de los cómics. Que no únicamente es golpe o patadas, sino que dentro de esta realidad los superhéroes pueden contarte temas extremadamente personales.

Para quienes buscan meterse al mundo de los cómics, está siempre la pregunta de dónde empezar, ¿cuál sería tu carta fija de recomendación?

Cuando son personas de entre los veintitantos años y me hacen esa pregunta, yo siempre voy a Batman. Para mí es un personaje del que tú puedes leer una historia autoconclusiva o si quieres una de continuidad.

Mi carta fija es Largo Halloween. Me parece una historia espectacular de detectives. Luego, si te gustó la anterior, puedes entrar a The Dark Nigth Returns, que es la historia clásica de Frank Miller. Creo que a partir de ahí se pueden iniciar con lecturas muy buenas.

Como creador de contenidos, me imagino que estás en constantemente interacción con los fans de esta cultura, ¿cómo ves el mercado peruano con respecto a los comics o mangas?

Con un nivel de crecimiento y optimismo muy bueno. En los cómics, el lector todavía se contiene un poco con la producción americana o en ingles por la barrera del idioma. Pero yo creo que eso poco a poco va a caer y las personas van a leer más, porque a final de cuentas, con la traducción, la historia demora más en llegar.

Ahora tenemos a Panini Perú, que ha comenzado a colocar títulos de cómics y de manga, cosa que me agrada porque entrar a este último es mucho más fácil que al cómic, ya que ahí sí puedes agarrar desde el número 1 y empezar a leer.

Cada vez hay más personas, y no únicamente adolescentes, que leen cómics. En Europa, desde el más pequeño hasta el más anciano los leen. No necesariamente de superhéroes, pero sí las novelas gráficas o mangas; y eso es algo que debemos inculcarnos ya que estas historias también educan.

Además de tu canal de YouTube, también participas en Supergods, un podcast con mucho éxito dentro de la cultura geek. Yo en particular no puedo escuchar un episodio sin apuntar varios comics que recomiendan, ¿cuál es el feedback que han tenido de sus oyentes?

No eres el único que nos dice eso, sino como la quinta persona que nos comenta que cada vez que escucha el podcast debe estar con una libreta al costado para apuntar todos los cómics que sacamos en el camino. Es muy gratificante porque, siendo totalmente honesto, al inicio no le tenía mucha fe. Pensaba que el público iba a ser bastante reducido, pero luego fue creciendo con las temporadas y a nosotros nos sorprendió ser uno de los primeros en entretenimiento de Latinoamérica.

El público (de Supergods) es muy distinto. Es uno en el que yo les puedo decir que lea tal cómic y me toma 30 segundos hablar sobre su historia. Es mucho más inmediato, en cambio en un video debo explicarlo, hacer la parte gráfica, etcétera. En el podcast comentamos noticias del mundo geek y cosas comunes que las personas inmersas en esta cultura pueden preguntarse, e intentamos responderlas y darles siempre la novedad.

Antes teníamos Netflix y ahora Disney+ ha llegado a remover todo con varias propuestas, ¿cuál consideras que es el impulso que dan estas plataformas a la cultura pop?

La llegada de plataformas como Disney+ hace que cada vez tengamos más contenido geek y nosotros, obviamente, estamos bombardeados por todo esto. No pasa una semana sin que tengamos una noticia de Godzilla vs King Kong, de una nueva serie de Star Wars, o una basada en el universo Marvel y DC.

Esto nos gusta porque al final de cuenta todo está en el formato escrito, que son los cómics y novelas gráficas. Cada vez hay más plataformas y más adaptaciones, y esto jala más público.

Y precisamente, con todo lo que se viene, ¿crees que existe un límite para lo que nos puede dar el mundo de los cómics y la cultura pop?

Yo me he hecho la misma pregunta y creo que me la hago cada semana, pero es infinito. Solo en esta nueva fase con Marvel, por ejemplo, nos van a presentar personajes como Shang Chi, o en WandaVisión tenemos a Monica Rambeau, una heroína relativamente nueva.

Entonces, cada vez ampliamos más nuestro conocimiento. Obviamente todo el mundo va a extrañar a los personajes anteriores —Capitán América o Ironman— pero cada vez le agarramos más cariño a los nuevos. Incluso Marvel aún no ha dicho quiénes serán los 4 Fantásticos o los X-Men.

Es un universo que aún tiene para muchísimos años, no sé si nosotros lleguemos a ver todas las adaptaciones. En Star Wars, con The Mandalorian, fue realmente una llave a un universo de calidad que teníamos en esta historia. Creo que por lo menos tenemos para unos 30 o 40 años de más cultura pop asegurados.

Hemos hablado bastante de Marvel y Star Wars, pero cómo ves la situación de DC. Ha intentado por años explotar su universo y ahora, parece, con la Liga de la Justicia de Zack Snyder tendrá un nuevo impulso.

Sin duda. A pesar de que muchas veces se ha dicho que el Snyder cut únicamente se queda como eso y no afectará la continuidad que tiene el DC Universe, yo creo que si esta “película/serie” de 4 horas funciona, en esta nueva continuidad se pueden hacer cosas muy buenas.

En los últimos avances, hemos tenido muchísimos personajes de Los Nuevos Dioses de Jack Kirby, cosa que anima a los lectores antiguos de los cómics; y creo que a partir de aquí se pueden solucionar muchas cosas.

Seamos honestos, sabemos que si comparamos a Marvel con DC por lo hecho en la pantalla, Marvel se lo lleva de encuentro, pero en calidad y las historias creo que DC tiene un potencial espectacular. Únicamente queda esperar qué tienen para ofrecer.

Para finalizar, Jesús, qué recomendaciones de lecturas darías para el que quiera sumergirse en el mundo de Marvel, Star Wars, DC y Stephen King.

Para Stephen King, la clásica siempre es It. Yo, por mi lado, siempre recomiendo El resplandor, pero si me dices que has visto la versión de Stanley Kubrick, en el libro es totalmente diferente. Es una historia de suspenso y con un nivel de terror bastante grande.

Por el lado de DC, está The long Halloween, y en la línea de DC, Vértigo Watchmen, que es un cómic que todo el mundo debería leer. En Marvel, ahora que estamos en la coyuntura de Wandavision, recomiendo House of M, un cómic que cuenta cómo afecta el cambio de Scarlet Witch a todos los personajes de Marvel y que sirve para que después puedas elegir a qué superhéroe continuar leyendo.

Y de Star Wars, leer los cómics de que van después del episodio V, que son escritos por Charles Soule. Estas historias son muy buenas porque te cuentan los traumas que ha tenido Luke Skywalker después de que le cortaran la mano. Él ha perdido las esperanzas y no es algo que veamos en las películas, porque entre el episodio V y VI hay un rango considerable de tiempo y una transformación del personaje.

Y también si quieren irse a los libros de Star Wars vean mi guía de lectura. Hay uno llamado Dooku: Jedi lost que te cuenta la historia del conde Dooku y te das cuenta de que él no era tan malo que digamos y que no estaba tan equivocado, sino que en realidad los que estaban mal eran el Consejo Jedi. Creo que es un libro que cualquier fan de Star Wars podría disfrutar.

*Puedes seguir a Jesús a través de su canal de YouTube NerdGeeks, donde sube contenido nuevo cada semana, así como escucharlo cada lunes en el podcast Supergods, desde Spotify.