Chick Corea, un maestro de la fusión

El pianista y compositor estadounidense Chick Corea, fallecido a los 79 años a causa del cáncer, según EFE, deja uno de los legados más impresionantes del mundo del jazz, con 23 premios Grammy y casi un centenar de álbumes en los que convirtió el género en un océano de intercambios, ya fuese a orillas del rock, los sonidos latinos, la música clásica o el flamenco.

Ya había grabado el excepcional “Tones For Joan’s Bones” (1966) y colaborado con Dizzie Gillespie y Sarah Vaughan cuando publicó Now He Sings, Now He Sobs (1968), considerado el gran arranque de su carrera discográfica en solitario. En él, junto al bajista Miroslav Vitous y Roy Haynes, trazó un disco aún clásico, pero su calidad sirvió para mostrarle al mundo su virtuosismo a las teclas.

El que llegaría a gran adalid del jazz fusión no tardó en sentirse hipnotizado por la vanguardia musical tras su integración en la banda de Miles Davis en lugar de Herbie Hancock, justo cuando este emprendió históricos proyectos experimentales como “In a Silent Way” o “The Bitches Brew”.

El resultado fue Paris-Concert (1972), que hizo como parte del cuarteto Circle (con Anthony Braxton, Barry Altschul y Dave Holland), en el que dejó volar su creatividad.

Pero el gran salto de su carrera llegaría con Return To Forever (1972), el álbum del éxito “La fiesta”, que abrió camino al encuentro con el flamenco y está considerado una de las obras magnas del jazz.

Para él reclutó a Stanley Clarke al bajo (en el primero de sus muchos encuentros), Joe Farrell al saxo y flauta y a Airto Moreira en la percusión y su mujer Flora Purim como vocalista, cuyo toque brasileiro se convirtió en algo mágico al contacto con el teclado de Corea.

El mismo equipo intentó replicar la pócima y el fruto volvió a ser sobresaliente, con grandes momentos en solitario, incluido el propio Corea en cortes emblemáticos como “500 Miles High”, “Captain Marvel” y, sobre todo, “Spain”, escrita por él a partir del “Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo que 12 años antes ya había usado con igual maestría Miles Davis en “Sketches of Spain”.

No sería el final de Return To Forever como formación, ni mucho menos. En su siguiente encarnación, para el álbum Hymn of the Seventh Galaxy (1973), incorporó la guitarra eléctrica de Bill Connors y la batería de Lenny White, ensanchando de nuevo los límites del jazz, esta vez hacia el rock.

La despedida de Rubén

Uno de sus amigos, Rubén Blades, los despide en su cuenta de Instagram: “(...) Chick Corea fue un músico extraordinario. Su curiosidad y afán de explorar y tratar cosas nuevas lo hizo especial y lo mantuvo vigente toda su carrera. Fue extremadamente generoso con su tiempo y con las oportunidades.

Junto a Rubén Blades. Foto: difusión

Tuve el honor y placer de participar cantando dos canciones en Antidote, una de sus últimas producciones, escribimos juntos una canción para ese trabajo”.

Murió Chick Corea, queda su leyenda.