Todo listo para el Festival de Teatro de Temporada Alta de la Alianza Francesa

No se detiene. Aun con la pandemia, el teatro persiste. La Alianza Francesa de Lima con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú y de la Unión Europea y EUNIC – Perú como parte del Proyecto Cultural Europeo para el Bicentenario, organizan del 10 al 27 febrero la sexta edición del Festival Internacional de Teatro Temporada Alta, considerado como uno de los mejores festivales de las artes escénicas europeas y latinoamericanas. En realidad, constituye todo una muestra del teatro contemporáneo.

Para esta edición, se ha programado una serie de obras, que, como la situación obliga, serán virtuales. Inicialmente se había programado actividades presenciales, pero como se decretó la cuarentena, hasta nuevo aviso, se transmitirá vía Zoom.

Entre otros artistas y compañías, participarán Aina Alegre, de Studio Fictif, Julie Nioche y Pierre Rigal (Francia), Chiara Bersani (Italia), El Conde de Torrefiel, Anna Alarcón, Iván Benet, y cabosanroque (España), Rimini Protokoll (Alemania), Leonor Chavarrìa y Florencia Santángelo (Uruguay) y Malu Gil y LOT (Perú).

PROGRAMACIÓN:

10 de febrero, 7 p.m.

Inauguración del festival. Perú.

Acción escénica Mamacita

Variation sur les paysages de l’âme. Francia.

Del 11 al 27 de febrero, 10 a.m. – 7 p.m.

Audioguías para un supermercado en tiempos de pandemia. España.

13 y 20 de febrero, 4 p.m.

Cordata. Italia.

13, 14 y 20 de febrero, 10 a.m. y 12 p.m.

Call Cuta at Home. Alemania/Suiza

14 de febrero, 6 p.m.

Psicosis de las 04: 48. España

18, 19 y 20 de febrero, 11 a.m. – 6 p.m. *POSTERGADO*

Se respira en el jardín como en un bosque. España.

20 y 21 de febrero, 5 p.m.

L’Impassé-e. Francia

21 de febrero, 6 p.m.

Informe para una academia. España.

23 de febrero, 11 a.m.

La danza en diez títulos.

24, 25, 26 y 27 de febrero, 9 p.m.

Dos hermanas. Uruguay

25 de febrero, 7 p.m.

Proyección del film Lettres du continent

26 de febrero, 7: 00 pm

Press, de Pierre Rigal. Francia.

25, 26 y 27 de febrero, 8 p.m. *POSTERGADO*

Malina back stage. Perú.

Sábado 27 de febrero, 11 a.m.

Here not here. Francia.

