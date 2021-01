Capítulo 4: Luz verde o audios ilícitos

A punto de concluir mis funciones como agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Chavín de Huántar, recibí la llamada de Eda Rivas, quien entonces era viceministra de Justicia. « Quiero comentarte una cosa en privado », me dijo. Fui a la sede del ministerio y, sin mayor aspaviento ni señal de preocupación, me informó que el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga le había hablado de la existencia de un audio en el que se nos escuchaba a Juan Jiménez y a mí conversando con el presidente del Poder Judicial, César San Martín, y la jueza a cargo del caso en sede nacional, Carmen Rojjasi.

Y que le había anticipado que su grupo no iba a interesarse al respecto porque mi actuación como agente ante la Corte los había convencido y pensaban que cumplía una buena labor. «Si el contenido de ese audio mostrara algo ilegal, ya lo habrían soltado», le dije. Y es que, más allá de que pensaran que estaba haciendo las cosas bien o no, lo cierto es que desde el golpe del 5 de abril yo había sido un notorio opositor de Fujimori y sus seguidores, e incluso había participado en el proceso que concluyó con su extradición.

Por tanto, me consideraban un adversario, y era a estos a quienes ellos mandaban a espiar, con el interés de dañarlos políticamente. Quizá, ese no era el momento adecuado para hacerlo, pero ya volverían a la carga. Pasó el tiempo, el audio no se divulgó y acabé olvidándome del asunto. Pudieron haberlo utilizado para descalificarme al asumir el Ministerio de Defensa, pero no lo hicieron, pese a que la ilícita grabación ya había estado circulando.

Supe que se la habían ofrecido a algunos periodistas, pero ellos no la emplearon. Inclusive al año siguiente, cuando finalmente se difundió, el experimentado periodista Raúl Vargas reveló en RPP que ellos no la habían propalado porque carecía de contenido político relevante y delictivo.

Panorama en campaña

En la primera quincena de julio de 2013, siendo ministro de Defensa, la gente del programa Panorama de Panamericana Televisión se puso en contacto con mi jefa de Prensa, Sara Alcántara, para decirle que tenían un audio en el que yo supuestamente coordinaba con la primera dama, Nadine Heredia, y querían que les diera una cita para escucharlo y recabar mis reacciones. Por la alusión a la esposa del presidente, parecía no tratarse de aquel otro audio que meses atrás me había referido Eda Rivas.

Hasta entonces, la línea de Panamericana Televisión no era afín al gobierno y, desde que yo había sumido la cartera, había soltado puyas contra mi gestión. Así que la llamada anunciando la existencia de un audio, sin duda producto de una actividad de espionaje, bien podía ir en esa dirección. Por otra parte, un hecho del pasado me ubicaba en la mira de ese canal.

Una década atrás, como viceministro de Justicia, durante el gobierno de Alejandro Toledo, había hecho gestiones con Fernando Olivera, ministro del sector, para obtener el video en el que aparecía el dueño de Panamericana Televisión, Ernesto Schütz, recibiendo, de manos del corrupto asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, una torre de millones de dólares para entregar la línea periodística del canal de su propiedad a los objetivos políticos y reeleccionistas del régimen de Fujimori . Schütz había negado con anterioridad su participación en un negociado de esa naturaleza. Incluso, en una oportunidad en que fui a Panamericana acompañando a Mario Vargas Llosa para ser entrevistado por la periodista Mónica Delta, un ofuscado Schütz, en su oficina y antes de la entrevista, nos dijo a Mario y a mí que cómo podíamos pensar que él iba a haber recibido dinero ilícito de Montesinos.

Yo había conocido a Schütz hacia 1990 porque, durante la campaña electoral de ese año, él se desempeñó como secretario del Movimiento Libertad en el distrito de La Molina, pero aquella vez no sabía si creerle o no. Sin embargo, los hechos lo contradijeron y yo colaboré activamente para que estos salieran a la luz. Por esa razón, yo no era la persona más estimada en el viejo canal de la avenida Arequipa. Este llegó a ser administrado por su hijo tras una cinematográfica fuga de Ernesto Schütz a Suiza, donde se encuentra hasta hoy, sin dar cuenta a la justicia peruana, gracias a que ese país no extradita a quienes, como él, poseen su nacionalidad.

Atendiendo la solicitud, recibí en mi despacho del ministerio a Marco Vásquez y Rocío Vara, periodistas de Panamericana. Me acompañaron la jefa de Prensa, Sara Alcántara, y el entonces diligente procurador del ministerio, Gustavo Adrianzén. Lo primero que les pedí fue escuchar la grabación, pero grande fui mi sorpresa al ver que no tenían ningún audio, sino una transcripción escrita.

Por supuesto, les dije que, al no tener nada que escuchar, no podía reconocer como propio lo que estaba escrito en un papel. Así acabó abruptamente la reunión. Indudablemente, no me permitieron oír previamente la ilícita grabación, porque de manera inmediata me iba a dar cuenta de su montaje, incoherencia y la nula nitidez de la voz de mi interlocutor u oyentes.

Pero ello no impidió que unos días después, el domingo 14 de julio, Panorama difundiera con gran escándalo el susodicho audio . Fue así que a través de la televisión lo escuché por primera vez y noté, por lo pronto, que no se oía con claridad quién o quiénes eran las personas con las que supuestamente estaba hablando.

Libro: Sin anestesia

Autor: Pedro Cateriano

El libro se presenta el jueves 11 de febrero.