Bruno Zeppilli: “La figura humana me jala el ojo”

Había superado una enfermedad muy grave, por eso el artista Bruno Zeppilli no quiso que su muestra en el Icpna de Miraflores se llame retrospectiva o antología, a pesar de que reunía obras de más de tres décadas. “Que se llame retrospectiva para después, cuando me muera”, dice que se opuso a ese título.

Pero cuando vio al director de orquesta Herbert von Karajan ensayando “Tannhäuser”, de Warner, se le ocurrió que su muestra también era un ensayo de una futura retrospectiva. Y así se llama: “Ensayo de retrospectiva (Pinturas 1987–2020).

La muestra es una verdadera serpiente que se muerde la cola. Se realiza 33 años después de su primera exposición, cuando entonces Zeppilli tenía 33 años . Se inauguró el lunes 7 de setiembre, que, por coincidencia, es la misma fecha de la inauguración de su primera muestra.

En los lienzos de Zeppilli parecen reunirse los opuestos, el bien y el mal, la vida y la muerte, lo popular-andino y lo colonial y prerrenacentista.

¿Pinta lo que viene adentro o lo que viene de afuera?

Mira, yo como, mastico, digiero y después sale. O sea, veo lo de afuera, entra, lo asimilo, casi inconscientemente, y luego sale de otra forma. Es como la planta que riegas. Pones un semilla y sale un melón, que no tiene que ver nada con la semilla. Claro, es el mismo gen, pero sale transformado.

Ante el desarrollo de las artes, ¿qué significa ser leal a la figura humana?

La figura humana siempre me atrae, no así, por ejemplo, el paisaje. Pero para mí, el mayor valor está en la pintura. El tema es interesante y me encanta porque sustenta el cuadro, pero a la hora de concretar, tengo que realizarlo con pintura. La figura humana me jala el ojo.

En sus lienzos siempre están en contienda la luz y la oscuridad. Siempre hay un personaje en negro.

El negro es el color que más sé hacer. Para mí es como una clave. Cuando sé dónde va el negro, entonces sé que por ahí debo empezar el cuadro.

¿Está la contienda del bien y el mal también?

Siempre me ha gustado esa idea de arriba y abajo, el bien y el mal. Sentimientos encontrados, la vida, la muerte. Me gusta mucho el arte popular y la pintura virreinal, donde hay dragones y los arcángeles luchando contra el demonio.

¿Qué le lleva a asociar prerrenacentista con las artes populares, hasta Guamán Poma?

Mira, allí sí te digo que hago una mezcolanza que me sale sola. Creo que es una habilidad que tengo, quizás la única, de poder mezclarlos sin problemas. En mis pinturas hay personajes, trazos del arte de esas épocas. Están ocultos, solo hay que saber ubicarlos.