Jorge Basadre como personaje de una historia

Jorge Basadre para la memoria de los niños peruanos (y para los adultos también). Felipe Ortiz de Zevallos acaba de publicar Jorge Basadre, una breve semblanza sobre el historiador tacneño. El libro forma parte de la colección Peruanos Power que publica la editorial Pichoncito. Este texto lleva ilustraciones de Gabriela Zenteno Umaña.

Un aspecto interesante es que esta breve biografía del autor de Historia de la República del Perú está narrada a manera de cuento, lo que permitirá que el pequeño lector asuma a Jorge Basadre como un héroe de la historia que lee. Otro aspecto, que le da un plus a esta publicación, es que Felipe Ortiz de Zevallos escribe en su condición de sobrino-nieto, como refiere en la introducción del volumen:

“Siendo yo niño, él –mi tío abuelo– me confesó un día: ‘Tu abuela me enseñó a leer’. Sentí, a partir de entonces, un especial vínculo con él. Yo, escolar, le comenté que había leído su Historia. Percibí una duda cariñosa en su mirada y lo invité a que me preguntara algo. No lo defraudé (...)”.

Ortiz de Zevallos contará también que acompañó al historiador a Tacna cuando este, aún enfermo, viajó a su terruño a dar su último discurso.

Citamos este fragmento de la presentación del autor no solo para ofrecer prueba del vínculo familiar con el historiador de La promesa de la vida peruana, sino también para dar una señal del tono con que está escrita esta biografía, que hace que su lectura sea amable y accesible.

Naturalmente, la semblanza está en un orden cronológico y tiene como guía, hitos, lugares, circunstancias y sucesos en la vida de Basadre. Por ejemplo, describe la casa y el entorno familiar, la situación de Tacna como una ciudad en cautiverio, su edad escolar, su vocación de lector y su migración hacia Lima a raíz de la muerte de su padre. También su estancia y estudios en Lima y su formación de historiador, que es una muestra de lealtad y amor a nuestro país, sobre todo de un hombre cuya tierra natal fue víctima de la guerra con Chile.

Ortiz de Zevallos tiene la pertinencia de contarlo todo con aliento de relato, sin caer en los laberintos de las fechas y disquisiciones que no ayudarían a la narración.

Todo bien en esta biografía, aunque quizás nos hubiera gustado que también –esta no es una crítica sino una sugerencia–, a manera de guiño, se aludiera a la sagacidad de lector de textos literarios, como lo hace en Equivocaciones, con comentarios muy lúcidos, entre otros, sobre Eguren y Valdelomar.