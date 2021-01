Yma Súmac: la soprano inca que se adelantó a Rosalía

Tomado de ABC.es

La legendaria cantante peruana Yma Súmac, nacida en Ichocán en 1922 con el nombre de Zoila Emperatriz Chávarry, fue lo que hoy llamamos artista total. Poseía un registro vocal único en el mundo, al abarcar cinco octavas y media, pero además creó toda una mitología a su alrededor según la cual ella era una ñusta (princesa de la realeza inca) descendiente directa de Atahualpa, que había aprendido a cantar imitando el canto de las aves de su tierra.

Soprano de gran éxito internacional durante los años cincuenta, llegó a vender más de cuarenta millones de discos (lo que la convierte en la cantante con más ventas en la historia de Perú) y es la única peruana que tiene un nombre inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood.

También fue la primera cantante femenina de América Latina en formar parte de un teatro musical de Broadway , y dio conciertos por todo el mundo incluyendo la Unión Soviética, donde pasó seis meses de gira, o Japón, donde fue teloneada nada menos que por Frank Sinatra.

Todo esto parece motivo más que suficiente para rescatar su legado, pero también para ‘globalizarlo’, como definen los responsables de Ellas Rugen Records, nuevo sello discográfico que nace con la finalidad de reivindicar a las grandes figuras femeninas de Latinoamérica que hicieron historia, y que actualmente forman parte de la cultura popular.

El proyecto cuenta con la colaboración de expertos y coleccionistas reconocidos de cada país de la región latinoamericana, y su primera referencia es el álbum The Legend of the Sun Virgin de Sumac , grabado en 1952 en Estados Unidos de la mano de Capital Records.

La producción, que firmó junto a su marido y estrecho colaborador, el compositor Moisés Vivanco (director de la banda Compañía Peruana de Arte), refleja la exótica propuesta de Súmac como pionera en lo que se ha venido a llamar ‘world music’. El vinilo, fiel al espíritu de esta nueva casa discográfica, cuenta con una cuidada edición que incluye fotos inéditas del archivo personal de Súmac, un texto informativo escrito por la historiadora Carmen Mc Evoy y una remasterización de sonido con tecnología punta.

El rescate de una obra como la de Súmac, que falleció en Los Ángeles en el 2008, es especialmente importante porque, tal como señala Jalo Núñez del Prado, productor musical, fundador y director de Ellas Rugen, la soprano no destacó solo por su originalidad y su registro vocal de cinco octavas, sino por haber tenido “esa visión vanguardista, junto a Moisés Vivanco, de mezclar su folclore tradicional con la música moderna de ese entonces.

En los últimos años se habla mucho de esto y se le atribuye a Rosalía y a otros artistas contemporáneos como los pioneros de este híbrido, pero Yma Súmac lo hizo setenta años antes”.

El sello ya tiene en la mira a Estelita del Llano (Venezuela) y Lucha Reyes (Perú), otra figura emblemática del vals criollo de los años setenta, y a María Victoria (México), entre otras.

