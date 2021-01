La revolución caliente del escritor Rodolfo Ybarra

El poeta y escritor Rodolfo Ybarra tenía una novela dormida como un volcán. La acaba de publicar con el título Revolución caliente (Ed. Arteidea). Como ha dicho el autor, “fue escrita en los ochenta y noventa, años aciagos, años en que parecía que no llegaríamos al final del milenio, tanto así que uno de los grupos poéticos que dirigí en ese tiempo se llamaba AEDOSMIL como un deseo a sobrevivir tantas muertes y asesinatos”.

La novela aparece ahora también en tiempos oscuros. Por un lado, la corrupción desbordante y, por otro, la crisis de la pandemia, que ha puesto, socialmente, en blanco y negro, quiénes están instalados en un lado y quiénes en el otro.

“No voy a decir que me divertí al escribirla porque no sería verdad. Más bien la escribí dolido, enfermo, con frío, con fiebre, con hambre, sin un sol en el bolsillo, con amigos torturados, perseguidos y/o muertos como mi compañera de carpeta Melissa Alfaro a quien le pusieron un sobre bomba en las épocas de Fujimori y Montesinos”, ha escrito Ybarra.

Una novela que germinó en los años cuando el país convulsionaba en alta temperatura social. Por eso mismo, a propósito de Revolución caliente, el escritor Gonzalo Portals Zubiate suelta algunas preguntas: “¿Qué historia es la que nos plantea Rodolfo Ybarra en esta su última novela Revolución Caliente? ¿Qué es, en buena cuenta, la Historia y cuál la historia verdadera? ¿Acaso es la escenografía general de la podredumbre política que retrata en sus casi seiscientas páginas de desahogo, rabia, humor negro, delirio y pasión convulsa? ¿Será ésa, la de los líderes infestados de pus y codicia, regurgitación de la clase política de siempre y prolapso previsible de la que vendrá, aquella que se resuelve y parasita como una secreción mucosa? ¿Es ésa, o acaso es la de los erróneamente bautizados como marginales, aquella que Harter Jarjacha, Resinoso, Monick, El Poeta, BB y Escarlatina, entre otros personajes creíbles en su espíritu atrabiliario, nos confirman, en base a su futuro aparente y/o anteladamente castrado, una historia de honestidad fraguada desde y para el dar, para el ser axial e inevitable, para el compromiso concreto en un universo de liberalización de la sexualidad y el consumo de drogas?

Las respuestas a estas y otras están preguntas en la lectura de la novela.

