La novela de Jim Carrey ya se encuentra en las librerías de Lima

El actor Jim Carrey se estrenó como escritor. En 2020 el actor presentó su primer libro, la novela “Recuerdos y desinformación”, en coescritura con Dana Vachon. El libro ya se encuentra en diferentes países del mundo y traducido al español por Alba Pagán. El mismo puede ser adquirido en Perú. El propio actor Jim Carrey ha descrito esta entrega como ’'nada de esto es real, pero todo es verdad’'.

Según la editorial Planeta, estamos ante una novela sobre lo que queda cuando se desvanece la fama. Recuerdos y desinformación es casi autobiográfica y nos abre las puertas al lado oscuro de Hollywood, con sus sanguinarios agentes y sus vulnerables y frívolas celebridades. Aquí lo real y lo imaginario se trenzan hasta explotar. Y es, ante todo, una valiente reflexión sobre el privilegio, la amistad, el amor, la adicción a la relevancia y la búsqueda de sentido en la vida.

La historia empieza con Jim Carrey en modo mortal: tumbado en la cama viendo Netflix. Puede que el mundo aún lo recuerde y que los paparazzi se resistan a dejarlo en paz, pero él se siente solo. Por mucho que lo intenta, ni las dietas ni los gurús logran disipar la nube de vacío y hastío que pende sobre su cabeza. Ni los sabios consejos de su mejor amigo, Nicolas Cage, consiguen sacarlo de esta depresión.

Jim Carrey no necesita presentación. Su rostro elástico se quedó en nuestras retinas a principio de los noventa gracias a éxitos del cine como Ace Ventura, La máscara y Dos tontos muy tontos, comedias alocadas que lo convirtieron en uno de los hombres más famosos del planeta. Desde esa cima exploró registros dramáticos en El show de Truman, ¡Olvídate de mí! y Man on the Moon, donde dejó claro que sus decisiones artísticas no irían siempre por el lugar que sus seguidores esperaban.

’'En resumen, un libro tan divertido como, en ocasiones, imprevisiblemente profundo.’'- Revista GQ. El libro fue incluido dentro de la lista de las mejores autobiografías publicadas en 2020 por La Vanguardia.

