El zoológico de Micaela Chirif

Hay algunos libros que uno recibe desde la portada con emoción. Eso me ha ocurrido con el libro Animales peruanos (Ed. Planeta) de la poeta Micaela Chirif y la ilustradora Loreto Salinas. En la carátula se aprecia una legión de animales como que van al encuentro de alguien, que sin duda es el lector. Y para sumar una anécdota, el primer animal que presenta el volumen es un camarón, por la forma cómo está narrado y el dibujo que lo acompaña, me envío de golpe a mis años juveniles en los que, juntos con mis hermanos, mismos buzos nativos, nos zambullíamos en las aguas del río Acarí y emergíamos, en cada mano, con camarones que por grandes parecían prehistóricos, jurásicos.

Un libro, como bien se ha dicho por allí, para leer y mirar. En realidad, un hermoso álbum, una suerte de zoológico peruano al alcance de las manos.

Las autoras hecho una selección de 68 animales peruanos y sobre cada uno de ellos ofrecen una serie de informaciones científicas y populares, de modo que, así, el texto resulta un relato amable.

La lista de animales es larga, aparecen especies desde las más conocidas (cuatro domésticas) hasta extrañas, por supuesto con su respectiva ficha que incluye su nombre científico, nombre común, tipo de alimentación y hábitat. Además, en las primeras páginas, a manera de guía, se avisa al lector con una lista de siglas en qué estado de conservación se encuentra la especie: amenazada de extinción, no categorizada, vulnerable, en peligro, etc., (un detalle, varios animales como el mono choro, zambullidor de Junín, pava aliblanca, entre otros, consignan CR, sigla que no figura en la citada lista).

Como un guiño para el lector infantil -aunque Chirif no cree en la literatura infantil, sino solo en literatura-, la escala de medida que se ha puesto para cotejarse con los animales es la de un niño de 1.20 cm. Algo así como ubicar, lúdicamente, al niño frente al animal descrito.

Según ha contado Micaela Chirif, el amor a los animales le viene desde lejos, cuando era niña, cuando creía que un tigre ingresaba por su ventana para cantarle una canción o que una cucaracha se convertía en un barco. Ese vuelo imaginativo subsiste de algún modo en este libro cuando describe el físico, acciones y costumbres de las especies. Por ejemplo, la forma cómo la tortuga mata mata (ver figura) caza y engulle entera a su víctima; o que un pulpo, cuando no tiene nada que hacer en el fondo marino, se aburre. O, sino, que el cóndor, el rey de las alturas, es un caballero monógamo, porque elige a su pareja para toda la vida.

Ese tono narrativo expuesto en 8 o 9 líneas no excluye referencias importantes. Por ejemplo, dice que en el Museo Natural de Londres desde 1903 estaban guardados dos ejemplares de la mariposa de La Merced, nadie la estudiaba, hasta el 2011, que se la reencontró.

También están las curiosidades científicas: de cómo el ojo del lenguado migra a juntarse con el otro durante el desarrollo del pez.

Sin duda, un libro real maravilloso.