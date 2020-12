Pianista Juan Castro Nalli en concierto por la Navidad en la web del ICPNA

Un maestro. Referirse en estos momentos a Juan Castro Nalli es, sin duda alguna, reconocer en él, a uno de los mejores concertistas y compositores contemporáneos, en su estilo .De este gran maestro el ICPNA viene ofreciendo concierto de manera permanente en su página web y redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/icpnacultural/

Instagram: https://instagram.com/icpnacultural?igshid=1fv226q61hhcw

Página web: https://cultural.icpna.edu.pe/

Juan Castro Nalli nació en Lima e inició sus clases de piano en el Colegio “Inmaculado Corazón”. Posteriormente estudió con Edgar Valcárcel y recogió los invalorables consejos musicales que, generosamente, le brindó la destacada Maestra Rosa Mercedes Ayarza de Morales. Luego de graduarse de Abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Cooperación Iberoamericana de España le concedió una Beca en el Real Conservatorio de Música de Madrid. En dicha ciudad, estudió con Américo Caramuta, Enrique Igoa y Carmen Rosa Capote. Su primera composición “Pasito a Paso…Otra Vez”, con letra de Chabuca Granda, no solo ha logrado un récord de ventas en el Perú, sino que ha sido vastamente difundida é interpretada en Iberoamérica y el mundo.

REPERTORIO DEL CONCIERTO:

1. Medley de Navidad (Don Grusin)

2. Chesnuts roasting at an open fire (Mel Tome- Robert Wells

3. Ave Maria (Charles Gounod)

4° Cantata 147 “Jesus bleibet meine Freude” (Johann Sebastian Bach)

5. We wish you a Merry Christmas ( Anonimo Ingles del Siglo XVI )

6. Jingle Bells ( James Pierpont)

7. Feliz Navidad ( José Feliciano)

8° Ven a mi casa esta Navidad (Luis Aguilé)

9. Santa Claus is coming to Town (John Frederick Coots-Haven Gillespie)

10. Joy to the World ( George Friedrich Haendel)

11. Noche de Paz ( Franz Xaver Gruber)

12. White Christmas ( Irving Berlin ).