Lukas Isaac, una temporada en el infierno

Durante cuatro años, llegar a la Navidad y Año Nuevo era vivir una temporada en el infierno. En realidad, para el fotógrafo documentalista Lukas Isaac, eso podía ocurrir cualquier noche, cualquier día, mientras convivía con los bomberos.

Durante esos años, cámara en mano, ha sido testigo de la lucha de los Bomberos Voluntarios del Perú contra el fuego y otras desgracias. También ha sido testigo de la vocación de servicio social de este grupo de peruanos que, a pesar de la precariedad de sus uniformes y herramientas, no teme arriesgar la vida para socorrer la de otros.

Lukas Isaac (Piura, 1977), gracias a un proyecto fotográfico suyo, tuvo la ocasión de convivir con los bomberos. Ahora, ha reunido sus imágenes y con el apoyo de la Municipalidad de Lima presenta la muestra “Donde baila el diablo” en el Centro de Lima.

“Esta muestra es un homenaje a los Bomberos Voluntarios del Perú que hoy, 5 de diciembre, cumplen 160 años de su creación ”, afirma Lukas Isaac.

Empezó a estudiar fotografía en un curso de la Facultad de Arte de la Universidad Católica del Perú. Luego prosiguió en el Instituto de Arte y Diseño, y “Donde baila el diablo” es su primera muestra de otros proyectos que ha realizado.

Dentro del quehacer de la fotografía, se interesó por la fotografía documental porque le acercaba más a lo que él quiso ser como profesional.

“Siempre me gustó la historia. Yo quise ser historiador. Siempre he vivido fascinado por toda la fotografía que ha documentado la historia del mundo”, explica.

Asegura que en un momento se dio cuenta de que en esas grandes fotografías está el hombre, como por ejemplo el hombre en la luna, el hombre en las dos guerras mundiales o los conflictos más contemporáneos; en los que siempre hubo un lente, mejor dicho, hubo un ojo para contarlo todo.

“Es admirable. Detrás de esas fotografías icónicas hay un fotógrafo. A veces me digo, ‘yo no lo pude ver’, pero ahora lo veo gracias al trabajo de esos fotógrafos. Eso me inspira para también documentar lo que me toque ver en el mundo”, dice Lukas Isaac.

Hombres y mujeres coraje

Llevar adelante el proyecto era convivir con los bomberos. En ese sentido, Lukas Isaac ha sido testigo excepcional del trabajo que realizan cuando dormimos o estamos de fiesta.

“No solo los he visto cuando están en acciones de combatir el fuego, sino en su día, qué comen, cómo duermen, qué sienten, qué dicen después de una jornada en incendios”, explica Lukas Isaac.

Por ejemplo, no olvidará el incendio del los almacenes del Minsa en El Agustino, en el que murieron tres bomberos de la Compañía Roma 2.

“Para mí fue conmovedor, pues esos hombres y mujeres valientes, que muestran coraje y arrojo y no le temen a la muerte, ante la desgracia de sus compañeros, los vi quebrarse como cualquier ser humano”, concluye Lukas Isaac.

El dato

La muestra. Puede verse en el pje. Santa Rosa, hasta el 8 de diciembre. En jr. Camaná, del 9 hasta el 22 de diciembre y en el pje. Tambo de Belén, del 23 de diciembre al 5 de enero de 2021.