Eva García: “Cuando escribo, no miro el género”

La escritora española Eva García Sáenz de Urturi, ganadora del Premio Planeta 2020, ayer sostuvo una conversación con periodistas latinoamericanos. Respondió consultas sobre diversos aspectos de su novela ganadora, Aquitania, así como sobre su trabajo en la escritura. Confesó que está bastante sorprendida de que por esta novela le pregunten si conlleva una reivindicación de género, pues ella no la ha escrito con esa intención.

“Cuando escribo, no miro el género”, dijo.

Narró que en su vida nunca ha mirado con diferencias el sexo masculino o femenino, tanto en el entorno familiar como el entorno de compañeros de trabajo y que eso mismo ocurre cuando ella escribe.

“Nunca me he fijado en si mis personajes eran hombres y mujeres, me he fijado en que eran personas a las que les pasaba algo interesante como para contarlo, por eso estoy sorprendidísima de que esta gira, por ser Aquitania uno de los personajes atractivos de la novela, lleva al debate de género”, comentó la escritora.

Para zanjar el problema, señaló que con sus lectores pasa lo mismo, no le importa si son hombres o mujeres, solo son personas que leen. Y para ella, como lectora, también le da igual si está leyendo a un escritor o a una escritora.

“Para mí son personas que escriben y los personajes para mí, tanto cuando leo como cuando escribo, me da exactamente igual si son hombres o mujeres”, enfatizó.

La novela cuenta la historia, en clave de thriller, de Leonor de Aquitania, una mujer noble francesa del siglo XII cuyo padre, duque de Aquitania, apareció envenenado. Ella, para vengarlo, se casó con el hijo del rey supuestamente victimario y así ascendió a la corona de Francia. Tenía 13 años. Pero su esposo murió en circunstancias que son parte de la trama de la novela, y se casará con el rey de Inglaterra, con lo que anexa para sí dos territorios.

La escritora también narró que ella vive fascinada con la época medieval, más todavía si en toda España hay vestigios de castillos y abadías que evocan ese periodo histórico. Como sus obras anteriores también están situadas en el medioevo, tenía bastante información sobre la reina Aquitania, y por ello decidió escribir la novela.

Consultada de cómo Leonor de Aquitania habría vivido los tiempos actuales, sobre todo en esta crisis de pandemia, la escritora no dudó de que sería un gran líder como así lo son algunas mujeres que hoy están al frente de esta crisis sanitaria.

“Leonor de Aquitania en sus primero años cometió algunos errores, pero aprendió de ellos. Más adelante, se convirtió en una reina inteligente, muy centrada en la calidad de vida de sus vasallos. Una persona muy influyente”, dijo a manera de retrato.

Finalmente, comentó que esta novela es un homenaje a En nombre de la rosa, del escritor italiano Umberto Eco, y que para escribirla no ha sido difícil, pues ya tiene “dominados los mecanismos del thriller”.