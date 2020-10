Aunque no le gusta este encierro permanente, Leonardo Padura cumple al pie de la letra las reglas sanitarias para no infectarse. Por teléfono nos cuenta que extraña el olor de la calle, los amigos y los viajes que comenzaron a multiplicarse debido a su creciente fama como escritor, traducido a 30 lenguas. Su voz se entremezcla con los bocinazos de los carros viejos que circulan por Mantilla, el lugar de La Habana donde el autor de El hombre que amaba a los perros habita la casa familiar de la cual no se ha movido desde su nacimiento, y ahora está enclaustrado.

En este tiempo de cuarentena ha aprovechado para revisar el cine de Bayda y Bernardo Bertolucci y practicar las lecturas paralelas del Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra; y La florida del inca, de Garcilaso de la Vega. Nos dice que ambos libros se publicaron el mismo año (1605), pero tienen una visión diferente de la caballería. El de Cervantes entierra la novelística de caballería, y Garcilaso, con su crónica que da cuenta del intento de Hernando de Soto de conquistar Florida (EEUU), inaugura la caballería en el nuevo mundo. Está abocado a escribir un ensayo sobre ello. Antes de empezar a escribir un libro, sobre todo si es ficción, relee Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa. Le da respuestas para expresarse.

Como polvo en el viento, su última novela, habla del exilio cubano tras la revolución. Este es un fenómeno común en nuestros países. ¿Que da y deja un exilio?

Todas las emigraciones son altamente traumáticas, alejarse del mundo al que uno pertenece: lengua, costumbres, vivir en contextos diferentes. Nadie se va del sitio en que es feliz. En América Latina, hemos vivido intensos movimientos migratorios por razones políticas, económicas, sociales, etc. Sobre todo en países de Centroamérica se emigró por supervivencia. En sus países ya no se puede vivir y la gente sale buscando una vida posible.

Cuando se migra, en estas condiciones, es difícil llevar costumbres e intentar una transculturización por temor a la discriminación.

La migración individual busca la integración, la invisibilización para la búsqueda de un espacio; sin embargo, cuando las migraciones son masivas existe una tendencia a la reagrupación o reidentificación. Hay un caso conocido, el de los barrios chinos que acogían a los chinos migrantes, ahí reproducían su aldea de Cantón en Lima, La Habana y Panamá. En mi novela hablo de Hialeah, donde migraron cientos de cubanos y llevaron con ellos sus costumbres. Ellos viven con un pie ahí, y el otro que aún lo mantienen en Cuba.

Cuando hay elecciones en EEUU, importan en Cuba por las relaciones que tendrá el futuro gobernante con la isla. ¿Con Donald Trump hubo un retroceso a lo iniciado con Barack Obama?

Las políticas iniciadas por Obama quedaron en suspenso. Vivimos un momento bajísimo de las relaciones internacionales. La Embajada de los Estados Unidos está prácticamente cerrada. No se puede viajar por el cierre de fronteras, el envío de remesas es complicado, toda la política del bloqueo ha recrudecido y eso responde a intereses electorales. Hay una parte de la comunidad cubana que vive en Florida y que está a favor de esas políticas agresivas contra Cuba (votarán por Trump). Hay algunos cubanos que han definido a Obama como un negro comunista.

Sus escritos no han recibido la censura del régimen cubano. En varios ha sido crítico...

Los niveles de censura en Cuba de los setenta eran elevados. Hubo un decenio negro de la cultura cubana. En esa época era un delito sacar un libro y publicarlo en otro país. Ahora no tengo relación con editoriales del Estado cubano, mis editores están en España. Cuando mis libros llegan a Cuba, la promoción es inexistente, los reconocimientos que tengo prácticamente no tienen ningún reconocimiento en mi país, en algunos espacios de información y publicidad mi nombre está limitado o censurado.

¿Sigue siendo ateo?

Sí, aunque a veces creo en Dios, en Cuba creemos en Dios y en la Virgen cuando truena (cuando las cosas se ponen mal). Tengo deslices místicos, pero soy muy materialista y creo en lo que veo.

El dato

Charla. Leonardo Padura conversa con Alberto Vergara el jueves 5 de noviembre. Hora: 7:30 a 8:15 p.m. Ingreso gratuito vía la plataforma de Hay Festival. Solo hay que inscribirse para acceder a la conferencia.