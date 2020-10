Libro recoge diálogo sobre música entre Haruki Murakami y el director Seiji Ozawa

Dos grandes. Uno escritor y el otro músico. Haruki Murakami y Seiji Ozawa, amigos en la ruta del arte que siempre se han tendido puentes entre sí, ahora lo dejan plasmado a modo de conversaciones en un libro del que ambos son autores: Música, sólo música (Tusquest Editores).

Según la información, “a lo largo de dos años, Murakami y su amigo Seiji Ozawa, antiguo director de la Boston Symphony Orchestra, mantuvieron estas deliciosas conversaciones sobre conocidas piezas de Brahms y Beethoven, de Bartok y Mahler, sobre directores de orquesta como Leonard Bernstein y solistas excepcionales como Glenn Gould, sobre piezas de cámara y sobre ópera. Así, mientras escuchan discos y comentan distintas interpretaciones, el lector asiste a jugosas confidencias y curiosidades que le contagiarán el entusiasmo y el placer de disfrutar de la música con oídos nuevos”.

PUEDES LEER: La batuta mágica de Gustavo Dudamel llega al Perú este año

Sobre Haruki Murakami (Kioto, 1948), se sabe bastante. Es autor de “Tokio blues”, “Kafka en la orilla”, “1Q84” y “La muerte del comendador”. De Seiji Ozawa (Shenyang, 1935) tiene, en su destacada trayectoria, el haber dirigido la Boston Symphony Orchestra durante treinta años, así como la Toronto Symphony Orchestra y la San Francisco Symphony, entre otras.

Aquí le dejamos como muestra un momento de diálogo de ambos maestros.

Interludio II

La relación de la escritura con la música

(Página 115)

Murakami: Escucho música desde la adolescencia y últimamente me parece que ahora la entiendo un poco mejor que antes. Me explico. Quizá dedico más atención a determinados detalles, a determinados pasajes, y tengo también la impresión de que escribir ficción ha mejorado mi oído de una forma natural. Por el contrario, si uno no desarrolla cierto oído musical no será capaz de construir bien las frases. En mi opinión, la música mejora la escritura y la escritura el oído. Es un efecto doble, sucede de manera simultánea en ambas direcciones.

Ozawa: Es interesante.

Murakami: Nadie me ha enseñado a escribir y tampoco he estudiado nada concreto al respecto. He aprendido a hacerlo gracias a la música, y por eso lo más importante para mí es el ritmo, como en la música, ¿no le parece? Unas frases sin ritmo no las leerá nadie. No sé cómo explicarlo. Hace falta una especie de ritmo que empuje al lector a seguir adelante. Leer un manual de instrucciones, por ejemplo, es un suplicio para cualquiera, ¿no cree? Es un caso paradigmático de escritura sin ritmo.