Victoria Villalobos le canta a Chabuca Granda por el centenario de su nacimiento

Las celebraciones por el centenario del nacimiento de Chabuca Granda no se detienen. Esta vez, la destacada cantante peruana, Victoria Villalobos, se une al homenaje para una de las compositoras peruanas más universales.

“Déjame que te cuente, Chabuca”, es el nombre del concierto virtual donde Victoria Villalobos se une en homenaje junto a destacados artistas peruanos y ecuatorianos a la compositora de “La flor de la canela”. Será este domingo 6 de septiembre, y el acceso será libre a través de la página de Facebook de la embajada peruana en Ecuador.

El homenaje peruano-ecuatoriano por los 100 años del nacimiento de Chabuca empezará a las 18 horas, en punto, y el acceso es libre.

Victoria Villalobos, cantante profesional. Foto: Difusión.

Victoria Villalobos engalanará el escenario virtual, junto a Luz María Carriquiry, Jorge Pardo, Ernesto Hermoza, Maruja Pacheco, Coco Vega, Cecilia Bracamonte Chocano, Flor de Liz y Teresa Fuller.

En opinión de Victoria Villalobos, Chabuca Granda fue una popular y famosa compositora peruana que cambió la forma de ver un país diferente, donde ella rememora, dedica y admira su patria hermosa, y le canta y retribuye ese gran amor que siempre tuvo por su país.

Interpretar las canciones de Chabuca, para Villalobos, le embarga un sentimiento enorme. “Siempre he admirado su obra, su poesía, su fuerza como mujer, y la he cantado siempre. No solo aquí, sino en todas partes del mundo donde mi canto y profesión me ha llevado”, señaló.

Aunque la pandemia le puso el color gris a los escenarios, Victoria Villalobos, señala que ha tomado este momento como reflexión y de tomar silencios en su vida y en su arte. “La música es silencio también. Pues no he estado ausente, porque he seguido trabajando con mis alumnos, cantando”, señala al anotar que al ser creyente su fe en Dios es muy grande y que esta pandemia fue tomada por ella como un gran aprendizaje.