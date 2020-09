Manuel Díaz Rodas, investigador de la psicología, alumno de la Universidad César Vallejo (UCV), le da una mirada diferente al comportamiento del ser humano durante situaciones inesperadas. Este 2 de setiembre presentará su primer libro en la FIL 2020.

Tiene apenas apenas 21 años y una visión muy clara de por qué a las personas nos cuesta tanto acatar las reglas y encontrar una salida a los problemas que presentamos a lo largo de la vida. Manuel Díaz Rodas, plasma en su primer libro “Pensamiento, emoción y resultado”, un texto que nos hará reflexionar sobre nuestro autonocimiento y algunas técnicas que nos podrán ayudarán a encontrar las respuestas en nosotros mismos.

¿En qué se basa este texto que cada lector haga una mirada introspectiva de sí mismo?

‘Pensamiento, emoción y resultado’ consiste en el despertar de la consciencia. Permite que el lector pueda reconocer que el ser humano no siempre es lo que cree ser, que ha de perderse en sí mismo para poder encontrarse y de esa manera lograr su realización.

El contenido de mi libro se apoya en la cuarta fuerza de la psicología, que Abraham Maslow denominó como ‘transpersonal’. Este libro ha sido distribuido en tres partes: “Mi manera de pensar”, “Mi manera de vivir” y “El poder de la decisión”, todo ello conectado con un mismo fin sobre la vida y nosotros en ella.

¿Qué espera generar en el lector?

Hoy en día mucha gente vive desde afuera. La finalidad del libro es que el lector encuentre la forma de hacerse responsable, desde su interior, y sea consciente de los resultados que vienen obteniendo hacia afuera.

Considero que todos tienen el poder para transformar sus vidas, solo necesitan estar consciente de ello, pues la transformación existe y es posible, pero no lo será si mantienes una creencia que te limita hacerlo. Es por esa razón que brindo técnicas, ejercicios, ejemplos de eventos significativos en mi vida y experiencias de otras personas en donde he sido testigo de la transformación, que le serán útiles al lector para la mejora de su salud mental, física y espiritual. Por ejemplo, el victimismo no te da opciones al cambio, trae culpa y sufrimiento. Por el contrario, la responsabilidad te brinda alternativas de respuesta ante un hecho y, además, brinda aprendizaje.

Tomando en cuenta esta premisa acerca de la victimización ¿Cree usted que quién no sale adelante es por propia decisión? ¿No considera que pueda haber elementos externos?

Elementos externos siempre habrán, pero depende de lo que se quiera escuchar, ver o aprender. Como respondí en una anterior pregunta, no es lo que sucede, sino el sentido que uno le da a lo que sucede lo que hace la diferencia. La posición de víctima no le permite a la persona corregirse, decidir o aprender, porque todo lo deposita afuera. Optar por la responsabilidad, posibilita a la persona aprender, corregir y tomar decisiones, haciéndose cargo de los resultados que obtiene. Todo depende del individuo.

¿Qué lo motivó a escribir este libro?

Servir a las personas es uno de los propósitos principales por la cual estamos en este mundo. La intención de haber escrito este libro es que más personas puedan darse cuenta a qué vinieron y que experimenten por sí mismos un cambio en la forma en cómo viven y ven la vida. Brindo información y herramientas que me han sido de utilidad para que otros puedan aplicarlo también. Compartir mis ideas y saber que esta información beneficia la vida de los demás, me alegra mucho.

Además, usted tiene un proyecto en YouTube sin fines de lucro, cuénteme sobre ello.

Soy consciente de que muchas personas requieren de algún apoyo y educación emocional. Es por ese motivo que decidí abrir un canal en YouTube en donde comparto información acerca del amor propio, inteligencia emocional y despertar de la consciencia. Al comienzo tenía ciertas dudas si sería una buena idea, pues no soy de las personas que se graban hablando frente a una cámara, pero la acogida que recibí por parte de los usuarios, su agradecimiento por los consejos que brindo en los videos, me llenan de gratitud. Por esa razón, me animé a crear canales en las distintas redes sociales y así seguir compartiendo información para el público en general. Sino compartimos nuestros conocimientos, ¿qué sentido tendría guardarlos para uno mismo?

¿Qué lectura da a los últimos acontecimientos en nuestro país, dónde los jóvenes han tomado a la ligera las medidas de prevención para el Covid-19, desde la mirada que aborda en su libro?

Los adolescentes suelen actuar en determinadas ocasiones bajo la influencia de los amigos. Un miembro de su grupo piensa y todos obedecen. Estamos en una era en la que todos están conectados por las redes sociales. Es por ello es importante el autoconocimiento para iniciar el camino de amor propio, estar más seguro de sí mismo y fortalecer la autoestima. No tener miedo a decir ‘NO’. Estar conscientes de la importancia de la familia y de mantener las medidas de prevención, hará que una persona mantenga su posición.

La sociedad está viviendo desde afuera, no se les ha enseñado a los jóvenes -tampoco a los adultos-a pasar tiempo consigo mismo. En lugar de invertir su tiempo libre en realizar actividades que le permitan aprender, crecer como personas o nutrirse de información saludable, buscan entretenimiento para la mente, en compañía de su grupo. Sé que el ser humano por naturaleza es un ser gregario, pero es saludable también aprender a pasar tiempo a solas.

¿Tiene próximos proyectos de publicación?

Sí, por supuesto. Me encuentro trabajando en un segundo proyecto. Por ahora, la presentación de mi libro ’Pensamiento, emoción y resultado” este 2 de septiembre será un gran inicio para todos. Este es el primer libro de un alumno que la Universidad César Vallejo publica a través de su editorial. La oportunidad que me están dando será un empuje para muchos otros estudiantes que seguramente presentarán más propuestas para publicar, lo cual es beneficioso no solo para la comunidad universitaria sino para todo el país.