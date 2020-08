Verónica Castro defiende a su hijo Cristian de acusaciones de Yolanda Andrade

La actriz mexicana Verónica Castro reapareció en el medio para defender a su hijo, el cantante Cristian Castro, de las acusaciones que hizo Yolanda Andrade respecto a que éste alguna vez, golpeó a su famosa madre.

“Sí duele bastante, me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas”, manifestó la recordada Virgina de la Mora de La casa de las flores, en entrevista para el programa radial de Janett Arceo, en México.

Acto seguido, envió bendiciones a su hijo y a las personas que “tienen la boca sucia”. “Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia; hablando de bocas. Hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás, hay que usar tapabocas”, indicó irónica la intérprete.

También exhortó a que si las personas no tienen nada bueno qué hablar se busquen “una vida”. “El pez muere por su boca, no hablemos, si no tienes nada bueno que decir y si dices puras pendejadas, mejor no digas nada. La gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada y la otra, que se busquen una vida porque parece que no tienen vida, que no tendrá nada que hacer la gente, yo tengo muchas cosas que hacer... Cállense ya, si no saben no hablen, no tiene caso”, finalizó refiriéndose, aunque sin mencionar nombres, a Yolanda Andrade y Gabriela Bo, la expareja de su hijo, Cristian Castro.