Una Clase de Filosofía: entre el amor a la docencia y el estrés de la tecnología

El actor uruguayo Augusto Mazzarelli, protagoniza la obra teatral virtual Una Clase de Filosofía, en la que se resalta la labor de los maestros en plena pandemia y cómo enfrentan retos sin precedentes al tener que adaptarse al uso de la tecnología, de un momento a otro y sin previa capacitación.

Se trata de un drama con toques de humor. Un erudito profesor de filosofía, una computadora, internet, zoom, entran en juego en una combinación que puede sacar lo peor de alguien que se enfrenta a un cuestionamiento total de su propia especialidad. En Una Clase de Filosofía, el espectadora, asistirá a la primera clase virtual de este veterano profesor y a su proceso de acortar las brechas de las distancias, tanto generacionales como de lenguajes desconocidos para él.

Tomando como punto de partida la famosa frase del filósofo español José Ortega y Gasset: “Yo soy, yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo”, la obra escrita por Mateo Chiarella y dirigida por Lucho Tuesta, propone una profunda reflexión sobre el impacto de los nuevos paradigmas de comunicación y conectividad en tiempos de pandemia, en un individuo ya abrumado por la ineludible circunstancia en la que se encuentra.

Augusto Mazzarelli, ex integrante del grupo de teatro El Galpón de Uruguay, quien ha actuado en más de 30 películas y cerca de 100 obras de teatro, encarna al profesor Iriarte, que frente a su computadora, trata de defender lo que más ama: su profesión, la Filosofía y las clases con sus estudiantes, aunque los sienta en la oscuridad, al otro lado de la pantalla. Las dos últimas funciones serán este sábado 29 de agosto a las 9pm y el domingo 30 a las 8pm a través de la nueva plataforma de teatro virtual TEVI.LIVE. ENtradas en: www.tevi.live. .